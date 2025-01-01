Меню
Житие
Киноафиша Житие

Спектакль Житие

Постановка
Пермский молодежный театр 16+
Режиссер Илья Лямин
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Ярославы Пулинович "Житие Федера Михайловича и Алевтины Павловны" — исследование связей поколений в Пермском молодежном театре

Спектакль по пьесе Ярославы Пулинович "Житие Federa Михайловича и Алевтины Павловны" или "Как пережить ковидное лето" предлагает зрителям глубоко эмоциональный взгляд на отношения матерей и дочерей. Это история, затрагивающая три поколения женщин, которые, несмотря на свою разницу, остаются связанными через общие переживания и трудности.

Тема изоляции и отчуждения

На фоне бушующего ковида, который вынудил людей изолироваться друг от друга, автор поднимает актуальные темы отчуждения и разрыва человеческих связей. Здесь перенаправляется внимание на сложные общения в условиях, когда жизнь не просто меняется, но и полностью переворачивается.

Разнообразие языков и ценностей

Каждая из героинь говорит на своем языке, отражающем стремительный бег времени. Аудитория увидит, как варианты взгляда, ценности и даже лексика меняются с течением времени, демонстрируя, как сложно понять друг друга в условиях перемен.

Не упустите возможность

Это спектакль не просто о трех женщинах, но и о многом большем — о наших связях, о нашей способности понимать и принимать друг друга. Не упустите возможность увидеть эту трогательную и актуальную историю на сцене.

Расписание

В других городах

Пермь, 25 октября
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
19:00 от 600 ₽
Пермь, 26 октября
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
19:00 от 600 ₽
Пермь, 22 ноября
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
19:00 от 600 ₽

