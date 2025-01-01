Спектакль Танцевальное шоу Гранд. «История в отеле»

Премьера танцевального шоу «История в отеле»

«История в отеле» — это шоу, которое завораживает, впечатляет и восхищает с первой минуты. Погружение в мир красоты и танца начинается с первого звука и движения, когда талантливая звездная команда перенесет вас в уникальную атмосферу.

О чем шоу?

Танцевальное шоу «ГРАНД» представляет 25 ведущих танцоров, среди которых 16 чемпионов мира. Вы станете свидетелем открытия самых сокровенных секретов и тайн каждого номера отеля. Что скрывается за дверями, на которых висит табличка «Не беспокоить»? Кто собирается по вечерам в баре? Какую загадку таит таинственная влюбленная пара на крыше?

Шоу обещает завораживающий танцевальный калейдоскоп, наполненный юмором, талантом и энергией. Зрелище станет еще ярче благодаря мировым хитам от ABBA и Рики Мартина, а также композициям из «Охотников за привидениями» и Maneskin.

Творческая команда

Идея шоу: Денис Тагинцев, чемпион мира по танцам и двукратный победитель проекта «Танцы со звездами».

Денис Тагинцев, чемпион мира по танцам и двукратный победитель проекта «Танцы со звездами». Режиссер: Егор Перегудов, художественный руководитель Театра имени Вл. Маяковского.

Егор Перегудов, художественный руководитель Театра имени Вл. Маяковского. Вокал: Георгий Юфа (виолончелист), группа ROFANO, Станислав Яшвили (пианист) и Ксения Коламбацкой (финалистка шоу «Голос»).

Георгий Юфа (виолончелист), группа ROFANO, Станислав Яшвили (пианист) и Ксения Коламбацкой (финалистка шоу «Голос»). Костюмы: Анна Мельникова, чемпионка мира по латиноамериканским танцам.

Анна Мельникова, чемпионка мира по латиноамериканским танцам. Декорации: Дмитрий Мучник, художник-постановщик пяти сезонов шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ.

Почему стоит посетить?

Шоу обещает яркие эмоции, стильные костюмы и захватывающие истории, наполненные страстью и неожиданными поворотами. Не упустите шанс заглянуть в самый необычный отель и стать частью этого незабываемого события!