Спектакль Танцевальное шоу Гранд. «История в отеле»

«История в отеле» — это шоу, которое завораживает, впечатляет и восхищает с первой минуты. Погружение в мир красоты и танца начинается с первого звука и движения, когда талантливая звездная команда перенесет вас в уникальную атмосферу.
Танцевальное шоу «ГРАНД» представляет 25 ведущих танцоров, среди которых 16 чемпионов мира. Вы станете свидетелем открытия самых сокровенных секретов и тайн каждого номера отеля. Что скрывается за дверями, на которых висит табличка «Не беспокоить»? Кто собирается по вечерам в баре? Какую загадку таит таинственная влюбленная пара на крыше?
Шоу обещает завораживающий танцевальный калейдоскоп, наполненный юмором, талантом и энергией. Зрелище станет еще ярче благодаря мировым хитам от ABBA и Рики Мартина, а также композициям из «Охотников за привидениями» и Maneskin.
Творческая команда
Почему стоит посетить?
Шоу обещает яркие эмоции, стильные костюмы и захватывающие истории, наполненные страстью и неожиданными поворотами. Не упустите шанс заглянуть в самый необычный отель и стать частью этого незабываемого события!
Танцевальное шоу Гранд понравится всем, кто хочет получить яркий вечер. Языком танца здесь рассказывается история отеля, который никогда не спит, участники спектакля становятся постояльцами и работниками, у каждого своя личная история. Этот спектакль Егора Перегудова, худрука театра им. Маяковского, точно запомнится всем зрителям. Будет и юмор, и трагедия, которые развернутся под знакомые песни Рики Мартина, ABBA, Maneskin и других. Рассказываем, почему стоит сходить на мюзикл «История в отеле».