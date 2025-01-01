Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Танцевальное шоу Гранд. «История в отеле»
Билеты от 1200₽
Киноафиша Танцевальное шоу Гранд. «История в отеле»

Спектакль Танцевальное шоу Гранд. «История в отеле»

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Премьера танцевального шоу «История в отеле»

«История в отеле» — это шоу, которое завораживает, впечатляет и восхищает с первой минуты. Погружение в мир красоты и танца начинается с первого звука и движения, когда талантливая звездная команда перенесет вас в уникальную атмосферу.

О чем шоу?

Танцевальное шоу «ГРАНД» представляет 25 ведущих танцоров, среди которых 16 чемпионов мира. Вы станете свидетелем открытия самых сокровенных секретов и тайн каждого номера отеля. Что скрывается за дверями, на которых висит табличка «Не беспокоить»? Кто собирается по вечерам в баре? Какую загадку таит таинственная влюбленная пара на крыше?

Шоу обещает завораживающий танцевальный калейдоскоп, наполненный юмором, талантом и энергией. Зрелище станет еще ярче благодаря мировым хитам от ABBA и Рики Мартина, а также композициям из «Охотников за привидениями» и Maneskin.

Творческая команда

  • Идея шоу: Денис Тагинцев, чемпион мира по танцам и двукратный победитель проекта «Танцы со звездами».
  • Режиссер: Егор Перегудов, художественный руководитель Театра имени Вл. Маяковского.
  • Вокал: Георгий Юфа (виолончелист), группа ROFANO, Станислав Яшвили (пианист) и Ксения Коламбацкой (финалистка шоу «Голос»).
  • Костюмы: Анна Мельникова, чемпионка мира по латиноамериканским танцам.
  • Декорации: Дмитрий Мучник, художник-постановщик пяти сезонов шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ.

Почему стоит посетить?

Шоу обещает яркие эмоции, стильные костюмы и захватывающие истории, наполненные страстью и неожиданными поворотами. Не упустите шанс заглянуть в самый необычный отель и стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
19:00 от 1200 ₽
4 октября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
15:00 от 1200 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Странный, но весёлый отель. Рецензия на танцевальное шоу Гранд — «История в отеле»

Танцевальное шоу Гранд понравится всем, кто хочет получить яркий вечер. Языком танца здесь рассказывается история отеля, который никогда не спит, участники спектакля становятся постояльцами и работниками, у каждого своя личная история. Этот спектакль Егора Перегудова, худрука театра им. Маяковского, точно запомнится всем зрителям. Будет и юмор, и трагедия, которые развернутся под знакомые песни Рики Мартина, ABBA, Maneskin и других. Рассказываем, почему стоит сходить на мюзикл «История в отеле». 

Читать дальше

В ближайшие дни

Подыскиваю жену, недорого!
16+
Комедия
Подыскиваю жену, недорого!
31 декабря в 15:00 Театриум на Серпуховке
от 2500 ₽
Морозко. Сказки зимнего леса
0+
Детский Детские елки Цирк
Морозко. Сказки зимнего леса
27 декабря в 13:30 КЦ «Онежский»
от 1450 ₽
Психо
18+
Комедия
Психо
29 июля в 19:00 Центральный дом актера
от 3500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше