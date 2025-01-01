Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Игрок
Киноафиша Игрок

Спектакль Игрок

Постановка
Пермский молодежный театр 16+
Режиссер Ростислав Рузманов
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Одержимость игрой: спектакль по Достоевскому в Пермском Молодежном 

По мотивам знаменитого романа Ф. М. Достоевского «Игрок» на сцене развернется увлекательная история, в которой каждый герой преследует свои цели и мечты. Однако все они оказываются бессильны перед манящим зовом азартных игр, который постепенно вытесняет из жизни всё остальное.

Темы и мотивы спектакля

Спектакль поднимает важные вопросы о цене успеха, границах человеческих возможностей и тонкой грани, отделяющей страсть от одержимости. Это не просто история о ставках на деньги, а глубокое психологическое исследование, о том, как легко можно потерять себя в погоне за призрачным счастьем.

Интересные факты

Достоевский был сам азартным игроком, и его собственный опыт лег в основу романа. Это делает постановку особенно значимой, ведь она затрагивает не только художественные, но и биографические аспекты жизни автора. Актерская игра и режиссура обещают передать всю сложность и многообразие эмоций героев, что позволит зрителю глубже понять их внутренние переживания.

Не упустите возможность погрузиться в мир «Игрока», чтобы поразмышлять над извечными вопросами, которые волнуют человечество на протяжении веков.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 3 октября
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
19:00 от 600 ₽
Пермь, 3 ноября
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
6+
Детский Ледовый Балет
Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
3 января в 19:00 Универсальный дворец спорта «Молот»
от 500 ₽
Отдам бывшего в хорошие руки
16+
Комедия
Отдам бывшего в хорошие руки
27 октября в 19:00 Пермский ДК железнодорожников
от 1500 ₽
Бал-маскарад
16+
Опера
Бал-маскарад
3 сентября в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше