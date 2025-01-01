Спектакль Лебединое озеро

Лебединое озеро: Возрождение классики в Пермском театре оперы и балета

Приготовьтесь к волшебству! На сцене театра вновь оживет знаменитый балет "Лебединое озеро" в редакции Алексея Мирошниченко. Этот фантастический балет в трех действиях (четырех картинах) с прологом и эпилогом был создан в 1876 году и впервые представлен в новой сценической версии в Перми в 2015 году.

Легенда о любви и магии

Сюжет балета основан на классическом либретто, в котором рассказывается о принцессе Одетте, превращенной злым волшебником Ротбартом в лебедя. Интересно, что история частично черпает вдохновение из русского фольклора, а также из повести Иоганна Карла Августа Музеуса, известного автора сборника "Народные сказки немцев". Это классическое произведение стало эмблемой русской академической школы танца, обретя черты немецкой романтической легенды, в которой только истинная любовь может разрушить злые чары.

Современное прочтение

Редакция Алексея Мирошниченко удачно сочетает в себе элементы немецкого романтического эпоса и стиль британских прерафаэлитов, а также проникает в христианскую идею о спасении души. Новая интерпретация меняет акцент в сюжете: центральную роль занимает принц Зигфрид, который сталкивается с могуществом злого гения Ротбарта, чья роль становится более танцевальной.

Хореография и костюмы

В спектакле сохраняются канонические фрагменты хореографии таких мастеров, как Мариус Петипа, Лев Иванов, Александр Горский и Константин Сергеев. Мирошниченко дополняет их собственным танцевальным стилем, что придает спектаклю особую уникальность. Что касается художественного оформления, оно стилизовано под балет "большой формы" образца 90-х годов XIX века. Пачки "лебедей" изготовлены по старинным образцам и обшиты настоящими перьями, что придаёт спектаклю дополнительную атмосферу волшебства.

Не упустите возможность увидеть это грандиозное произведение искусства на сцене и погрузиться в мир романтики и магии!