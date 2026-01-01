Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жил-был я
Киноафиша Жил-был я

Спектакль Жил-был я

Постановка
Большой театр кукол 0+
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль по стихам Бадмы Сангаджиева в Большом театре кукол

В Санкт-Петербургском Большом театре кукол зрителей ожидает уникальный спектакль, созданный на основе инсценировки Екатерины Ложкиной и стихотворений Бадмы Сангаджиевой. Это произведение обещает стать запоминающимся событием театральной жизни города.

Создатели спектакля

Спектакль поставила режиссёр Екатерина Ложкина-Белевич, а художником выступила Мария Клочьева. Музыкальное оформление обеспечил композитор Ренат Шавалиев, световое оформление реализовала Ксения Козлова, а асистентом по пластике стала Джамиля Билялова.

В главной роли

На сцене блистает Сергей Беспалов, который воплощает в себе сложные эмоции и глубину поэзии Сангаджиева.

Не упустите возможность увидеть это удивительное театральное представление, которое будет насыщено яркими образами и звучанием. Приходите и станьте частью настоящего искусства!

Купить билет на спектакль Жил-был я

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
25 сентября пятница
11:00
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
от 1100 ₽
13:00
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Старший сын
16+
Комедия Драма

Старший сын

27 августа в 19:00 Мастерская
от 1500 ₽
Тайна силы богатырской
6+
Интерактивный Детский Музыка

Тайна силы богатырской

11 октября в 12:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 900 ₽
Высотка
18+
Драма

Высотка

10 октября в 19:00 Театр на Васильевском. Сцена «Стачка»
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше