Спектакль Жил-был я

Спектакль по стихам Бадмы Сангаджиева в Большом театре кукол

В Санкт-Петербургском Большом театре кукол зрителей ожидает уникальный спектакль, созданный на основе инсценировки Екатерины Ложкиной и стихотворений Бадмы Сангаджиевой. Это произведение обещает стать запоминающимся событием театральной жизни города.

Создатели спектакля

Спектакль поставила режиссёр Екатерина Ложкина-Белевич, а художником выступила Мария Клочьева. Музыкальное оформление обеспечил композитор Ренат Шавалиев, световое оформление реализовала Ксения Козлова, а асистентом по пластике стала Джамиля Билялова.

В главной роли

На сцене блистает Сергей Беспалов, который воплощает в себе сложные эмоции и глубину поэзии Сангаджиева.

Не упустите возможность увидеть это удивительное театральное представление, которое будет насыщено яркими образами и звучанием. Приходите и станьте частью настоящего искусства!