Театр ПИТЕР с гордостью представляет спектакль «Вертинский. Узоры судьбы», предназначенный для зрителей старше 16 лет. Постановка основана на книге А.Н. Вертинского «Дорогой длинною…» и рассказывает о жизни и творчестве одного из самых ярких представителей Серебряного века.
Александр Вертинский — поэт, певец, композитор, артист сложной судьбы и уникального таланта. Его «песенки-ариетки» уносят слушателей в мир, где цветут магнолии и всегда царит весна. Эти мелодии стали популярными, предоставляя возможность уйти от жестокой реальности, когда мир рушился на глазах.
Судьба Вертинского — это захватывающая история, полная контрастов: непростые детские годы, первая мировая война, революция и 23 года эмиграции, скитаний по разным странам. И, наконец, долгожданное возвращение на родину, где его ждали тысячи концертов в самых разных уголках России.
Спектакль «Вертинский. Узоры судьбы» расскажет о самых важных и ярких страницах жизни артиста. Зрители смогут насладиться не только историей, но и музыкальными произведениями великого шансонье, которые будут оживлены в танце Марии Семушиной и вокале Ивана Васильева.
В спектакле прозвучат известные песни Вертинского:
Роли в спектакле исполняют:
Постановка и инсценировка — Жанна Богусевич.
Не упустите возможность погрузиться в мир Александра Вертинского и насладиться его музыкой и историей на сцене театра ПИТЕР!