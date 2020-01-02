Спектакль о жизни и творчестве Александра Вертинского

Театр ПИТЕР с гордостью представляет спектакль «Вертинский. Узоры судьбы», предназначенный для зрителей старше 16 лет. Постановка основана на книге А.Н. Вертинского «Дорогой длинною…» и рассказывает о жизни и творчестве одного из самых ярких представителей Серебряного века.

Александр Вертинский — поэт, певец, композитор, артист сложной судьбы и уникального таланта. Его «песенки-ариетки» уносят слушателей в мир, где цветут магнолии и всегда царит весна. Эти мелодии стали популярными, предоставляя возможность уйти от жестокой реальности, когда мир рушился на глазах.

Судьба Вертинского — это захватывающая история, полная контрастов: непростые детские годы, первая мировая война, революция и 23 года эмиграции, скитаний по разным странам. И, наконец, долгожданное возвращение на родину, где его ждали тысячи концертов в самых разных уголках России.

О спектакле

Спектакль «Вертинский. Узоры судьбы» расскажет о самых важных и ярких страницах жизни артиста. Зрители смогут насладиться не только историей, но и музыкальными произведениями великого шансонье, которые будут оживлены в танце Марии Семушиной и вокале Ивана Васильева.

Музыкальная программа

В спектакле прозвучат известные песни Вертинского:

Танго Магнолия

Кокаинетка

Маленькая балерина

То, что я должен сказать

Жёлтый ангел

Без женщин

Пред ликом родины

Чужие города

Палестинское танго

Исполнители

Роли в спектакле исполняют:

Иван Васильев — солист театра им. Ф.М. Шаляпина

— солист театра им. Ф.М. Шаляпина Мария Семушина — хореограф, танцовщица, выпускница академии балета им. А. Я. Вагановой

Постановка

Постановка и инсценировка — Жанна Богусевич.

Не упустите возможность погрузиться в мир Александра Вертинского и насладиться его музыкой и историей на сцене театра ПИТЕР!