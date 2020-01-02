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Вертинский. Узоры судьбы
Киноафиша Вертинский. Узоры судьбы

Спектакль Вертинский. Узоры судьбы

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о жизни и творчестве Александра Вертинского

Театр ПИТЕР с гордостью представляет спектакль «Вертинский. Узоры судьбы», предназначенный для зрителей старше 16 лет. Постановка основана на книге А.Н. Вертинского «Дорогой длинною…» и рассказывает о жизни и творчестве одного из самых ярких представителей Серебряного века.

Александр Вертинский — поэт, певец, композитор, артист сложной судьбы и уникального таланта. Его «песенки-ариетки» уносят слушателей в мир, где цветут магнолии и всегда царит весна. Эти мелодии стали популярными, предоставляя возможность уйти от жестокой реальности, когда мир рушился на глазах.

Судьба Вертинского — это захватывающая история, полная контрастов: непростые детские годы, первая мировая война, революция и 23 года эмиграции, скитаний по разным странам. И, наконец, долгожданное возвращение на родину, где его ждали тысячи концертов в самых разных уголках России.

О спектакле

Спектакль «Вертинский. Узоры судьбы» расскажет о самых важных и ярких страницах жизни артиста. Зрители смогут насладиться не только историей, но и музыкальными произведениями великого шансонье, которые будут оживлены в танце Марии Семушиной и вокале Ивана Васильева.

Музыкальная программа

В спектакле прозвучат известные песни Вертинского:

  • Танго Магнолия
  • Кокаинетка
  • Маленькая балерина
  • То, что я должен сказать
  • Жёлтый ангел
  • Без женщин
  • Пред ликом родины
  • Чужие города
  • Палестинское танго

Исполнители

Роли в спектакле исполняют:

  • Иван Васильев — солист театра им. Ф.М. Шаляпина
  • Мария Семушина — хореограф, танцовщица, выпускница академии балета им. А. Я. Вагановой

Постановка

Постановка и инсценировка — Жанна Богусевич.

Не упустите возможность погрузиться в мир Александра Вертинского и насладиться его музыкой и историей на сцене театра ПИТЕР!

Режиссер
Жанна Богусевич
В ролях
Иван Васильев
Мария Семушина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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