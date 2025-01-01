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Золушка
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

6+
Режиссер Александр Исаков
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебство "Золушки" на сцене

Если спросить, какая сказка считается самой волшебной, большинство ответит: "Золушка". Этот старинный народный сюжет о доброй и трудолюбивой девушке, верящей в свое счастье, покорил сердца зрителей по всему миру. Сказка вдохновила многих писателей и драматургов, а самый известный литературный вариант был создан во Франции Шарлем Перро в XVII веке.

Скоро зрители смогут вновь погрузиться в мир чудес на сцене! Взрослые вспомнят детство, а дети получат возможность поразмышлять о жизни с точки зрения взрослых. Фантастические видеоэффекты перенесут всех в королевский дворец и домик лесничего. А главное — на сцене будут выступать выпускники эстрадного курса, обещая фейерверк песен и танцев!

Скоро начнется бал!

Волшебные ворота в сказочное королевство вот-вот распахнутся! На пышном балу Золушка потеряет свою хрустальную туфельку, а безутешный Принц начнет грандиозные поиски своей избранницы. Неужели вы всё еще не верите, что любовь способна творить настоящие чудеса?

Не упустите шанс стать частью этой незабываемой истории! Приходите и окунитесь в атмосферу волшебства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 1100 ₽

Фотографии

Золушка

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