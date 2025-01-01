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Жертвоприношение
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Спектакль Жертвоприношение

Постановка
Театр на Васильевском 18+
Продолжительность 2 часа
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спекталь по сценарию Андрея Тарковского.

Представляем вашему вниманию постановку «Жертвоприношение», созданную Галиной Зальцман по сценарию Андрея Тарковского. Это уникальный театральный опыт, который обещает захватить внимание зрителей с первых минут.

Режиссёр и сценарий

Галина Зальцман, известная своими глубокими и эмоциональными работами, воплощает на сцене сложные темы и образы, созданные Андреем Тарковским. Его сценарий, наполненный философскими размышлениями и символизмом, заставляет задуматься о смысле жизни и жертвах, на которые мы готовы пойти ради своих идеалов.

Почему стоит посмотреть

Спектакль предлагает зрителям погрузиться в мир, где каждое действие и слово имеют значение. Это не просто постановка, а возможность испытать глубокие эмоции и переосмыслить собственные ценности.

Приходите, чтобы стать частью этого незабываемого театрального события, которое оставит след в вашем сердце и мыслях.

Режиссер
Галина Зальцман
В ролях
Артем Цыпин
Давид Бродский
Анна Васильева
Вероника Жукова
Екатерина Зорина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 октября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 900 ₽

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