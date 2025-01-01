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С Чарльзом Буковски за барной стойкой
Киноафиша С Чарльзом Буковски за барной стойкой

Спектакль С Чарльзом Буковски за барной стойкой

Спектакль для одного зрителя в наушниках за барной стойкой
Постановка
Fiddler's Green 18+
Режиссер Семен Александровский
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Современный театр с Чарльзом Буковски за барной стойкой

Сверните на улицу Рубинштейна и загляните в Fiddler's Green. Садитесь за барную стойку, где бармен вручит вам наушники и пинту охлажденного пива Белхеван. Погружайтесь в час уникального общения с историей жизни и поэзией Чарльза Буковски.

Эта постановка погружает нас в мир Чарльза Буковски, представляя его за барной стойкой, где он вспоминает ключевые моменты своей жизни. Буковски делится воспоминаниями о своей бурной молодости: бедность, съемные квартиры, временные работы и разгульные женщины. Он откровенно говорит о любви, сексе, одиночестве и безумии, близком к самоубийству.

Автор раскрывает свои мысли о творчестве и писательском пути, который всегда был для него главным. Буковски предоставляет уникальный взгляд на американскую литературу и на поединок, который он вел всю свою жизнь. В этой постановке его размышления остаются актуальными и вдохновляющими для многих поколений.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Fiddler's Green Санкт-Петербург, Рубинштейна, 5
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

С Чарльзом Буковски за барной стойкой С Чарльзом Буковски за барной стойкой С Чарльзом Буковски за барной стойкой С Чарльзом Буковски за барной стойкой

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