Спектакль Тихий час

Театральная лаборатория «ГАП»: Сны на сцене

Осенью прошлого года произошло уникальное событие: два театра, Театр «На Литейном» и молодой театр «У ТЕАТР», объединили свои усилия. Первый из них — профессиональный театр Санкт-Петербурга, где выступают глухие и слабослышащие актеры. Вместе труппы решили найти новый язык для общения в искусстве.

Поиск нового языка

Какой же это язык? Не вербальный и не жестовый, а, возможно, язык театра — язык образов. Однако, на текущий момент, не существует ни одной пьесы, которая бы предполагала исполнение как на жестовом, так и на вербальном языке одновременно. Но в искусстве чем сложнее задача, тем интереснее ее решение.

Лаборатория «ГАП»

Наша инклюзивная театральная лаборатория называется «ГАП». Это слово на русском жестовом языке означает «я буду». Жест «гап» напоминает дельфина, разрезающего морскую волну — это символ того, кто идет вперед и не оглядывается.

Сны как форма общения

Команда лаборатории начала работу над собственным сочинением. Самое интересное и трудное в жизни — это встреча с другим человеком. Как понять его? Как найти общий язык? Слова могут обманывать, эмоции сбивают с толку, а логика часто не работает. Возможно, стоит присмотреться к снам — к их свободе существования. Анна Ахматова в своем позднем стихотворении пишет: «Всякому зато могу присниться». Сны могут быть не только кино, но и средством связи.

Приглашение на тихий час

Участники лаборатории вспоминают свои сны и приглашают зрителей побывать в них. Кому-то снится работа, кому-то — детство. Сны бывают разными: некоторые повторяются, другие приходят лишь раз в год. Кто-то во сне встречает ушедших родных, кто-то впервые начинает слышать. Хотя считается, что спать в театре неприлично, в нашей лаборатории мы позволяем себе делать необычные вещи.

Поэтому мы приглашаем вас на тихий час в театре. Пусть будет красиво и непонятно — как во сне.