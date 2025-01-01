Спектакль Тихий час

Осенью прошлого года произошло уникальное событие: два театра, Театр «На Литейном» и молодой театр «У ТЕАТР», объединили свои усилия. Первый из них — профессиональный театр Санкт-Петербурга, где выступают глухие и слабослышащие актеры. Вместе труппы решили найти новый язык для общения в искусстве.
Какой же это язык? Не вербальный и не жестовый, а, возможно, язык театра — язык образов. Однако, на текущий момент, не существует ни одной пьесы, которая бы предполагала исполнение как на жестовом, так и на вербальном языке одновременно. Но в искусстве чем сложнее задача, тем интереснее ее решение.
Наша инклюзивная театральная лаборатория называется «ГАП». Это слово на русском жестовом языке означает «я буду». Жест «гап» напоминает дельфина, разрезающего морскую волну — это символ того, кто идет вперед и не оглядывается.
Команда лаборатории начала работу над собственным сочинением. Самое интересное и трудное в жизни — это встреча с другим человеком. Как понять его? Как найти общий язык? Слова могут обманывать, эмоции сбивают с толку, а логика часто не работает. Возможно, стоит присмотреться к снам — к их свободе существования. Анна Ахматова в своем позднем стихотворении пишет: «Всякому зато могу присниться». Сны могут быть не только кино, но и средством связи.
Участники лаборатории вспоминают свои сны и приглашают зрителей побывать в них. Кому-то снится работа, кому-то — детство. Сны бывают разными: некоторые повторяются, другие приходят лишь раз в год. Кто-то во сне встречает ушедших родных, кто-то впервые начинает слышать. Хотя считается, что спать в театре неприлично, в нашей лаборатории мы позволяем себе делать необычные вещи.
Поэтому мы приглашаем вас на тихий час в театре. Пусть будет красиво и непонятно — как во сне.