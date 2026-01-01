Оповещения от Киноафиши
Женский стендап
Женский стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Женская сила в юморе. Невероятное стендап-шоу в Челябинске

На сцене выступают яркие и талантливые комикессы, которые смело и откровенно рассказывают о жизненных ситуациях. Их темы варьируются от отношений и работы до повседневных проблем.

Это шоу – уникальная возможность взглянуть на мир глазами сильных и независимых женщин. Здесь вы сможете услышать свежие и неожиданные перипетии, которые повседневно встречаются в жизни каждого из нас.

Приходите и почувствуйте всю женскую мощь юмора! Это шоу обещает заряд положительных эмоций и непринужденной атмосферы. Такой вечер станет отличным поводом для беседы и размышлений о жизни через призму смеха.

Март
8 марта воскресенье
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 2000 ₽

