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Хижина Музыканта
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Хижина Музыканта

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Раиля Арсланова в Уфе

Раиль Арсланов — автор легендарного блога «Хижина музыканта», который насчитывает более 3 миллионов подписчиков. Этот талантливый баянист и гитарист стал известен благодаря своим выступлениям в чатрулетке, где он покоряет сердца зрителей своим талантом и харизмой.

Сотрудничество с Известными Артистами

Раиль выступал в дуэте с такими известными исполнителями, как Dabro, Elvin Grey и Macan. Его сотрудничество с этими артистами привнесло новые краски в его творчество и расширило аудиторию.

Хит 2020 Года

В 2020 году Раиль написал песню «Не влюбляйся», которая быстро стала хитом. Клип на эту песню собрал более 2 000 000 просмотров на YouTube, что подтверждает его популярность и востребованность на музыкальной сцене.

Живые Выступления: Полёт в Космос

Концерты Раиля Арсланова — это не просто выступления, а настоящие места силы для всех, кто ценит живую музыку. Каждый его концерт — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу творчества и получить заряд положительных эмоций. Только живой звук и неподдельные чувства! Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 7 декабря
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:00 от 1000 ₽

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