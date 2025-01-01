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Кирилл Мазур
Билеты от 1500₽
Киноафиша Кирилл Мазур

Кирилл Мазур

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Кирилл Мазур: «Всё против женщин» — юмористический взгляд на семейную жизнь

Кирилл Мазур, молодой талант комедийной сцены, финалист проекта «Открытый Микрофон», победитель «Мани Майк» и звезда шоу «Стендап» на ТНТ, приглашает вас на свой новый сольный концерт «Всё против женщин». В возрасте всего 20 лет Кирилл уже успел обрести статус мужа и отца, и теперь делится своими забавными и эмоциональными историями о быте, родительстве и жизненных испытаниях, с которыми сталкивается каждая женщина.

Смех и размышления

Концерт Кирилла — это не просто вечер юмора, но и возможность взглянуть на обыденные ситуации под неожиданным углом. Его остроумные рассуждения о семейной жизни предоставят зрителям шанс не только посмеяться от души, но и задуматься о тонкостях межличностных отношений. Вас ждет незабываемый вечер, который заставит вас смеяться и размышлять. 

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 октября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Кирилл Мазур Кирилл Мазур Кирилл Мазур Кирилл Мазур Кирилл Мазур

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