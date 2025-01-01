Кирилл Мазур: «Всё против женщин» — юмористический взгляд на семейную жизнь

Кирилл Мазур, молодой талант комедийной сцены, финалист проекта «Открытый Микрофон», победитель «Мани Майк» и звезда шоу «Стендап» на ТНТ, приглашает вас на свой новый сольный концерт «Всё против женщин». В возрасте всего 20 лет Кирилл уже успел обрести статус мужа и отца, и теперь делится своими забавными и эмоциональными историями о быте, родительстве и жизненных испытаниях, с которыми сталкивается каждая женщина.

Смех и размышления

Концерт Кирилла — это не просто вечер юмора, но и возможность взглянуть на обыденные ситуации под неожиданным углом. Его остроумные рассуждения о семейной жизни предоставят зрителям шанс не только посмеяться от души, но и задуматься о тонкостях межличностных отношений. Вас ждет незабываемый вечер, который заставит вас смеяться и размышлять.