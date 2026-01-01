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Диктофон
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Диктофон

16+
Возраст 16+

О концерте

Весенний концерт коллектива «Диктофон»

Коллектив «Диктофон» с радостью приглашает всех ценителей музыки на свой осенний тур! Не упустите возможность стать частью грандиозного шоу, которое включает как новые релизы, так и времяпрепровождение с проверенными временем хитами.

Музыка для всех

На концерте вас ждут не только знакомые ритмы, но и свежие композиции, которые уже успели завоевать сердца зрителей. Коллектив «Диктофон» умеет создать атмосферу, в которой каждый сможет насладиться музыкой. Участники шоу — это не просто исполнители, но и настоящие кумиры, способные зажечь публику!

Кого пригласить на концерт?

Это мероприятие станет прекрасным поводом встретиться с друзьями или провести время в компании любимого человека. «Диктофон» приглашает дам и кавалеров, стиляг и модниц, а также всех желающих весело провести вечер в атмосфере настоящего музыкального праздника.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события. Приготовьтесь к вечеру, полному незабываемых эмоций и хорошего настроения. Концерт «Диктофона» — это то, что вы обязательно должны увидеть!

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В других городах
Ноябрь
Декабрь
27 ноября пятница
20:00
Арт-пространство Werk Казань, Габдуллы Тукая, 115, корп. 6
от 1600 ₽
28 ноября суббота
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 1600 ₽
6 декабря воскресенье
19:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 1700 ₽
9 декабря среда
20:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1600 ₽
10 декабря четверг
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1600 ₽

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