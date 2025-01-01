Спектакль "Женитьба" — это отличная возможность прикоснуться к классике русской литературы. В этой комедии без слов, написанной Н. В. Гоголем, разворачивается запутанная история о любви и социальных условностях.
Главный герой, экспедитор Иван Кузьмич Подколёсин, решает жениться и обращается за помощью к свахе Фёкле Ивановне. В этот же момент к Фёкле приходит купеческая дочь Агафья Тихоновна, мечтающая о счастье в замужестве. Однако у Агафьи есть одно важное условие: её будущий муж должен быть дворянином. Это создаёт комические ситуации и неожиданные повороты в сюжете.
Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который сочетает в себе юмор и глубокую социальную критику. "Женитьба" — это не просто комедия, а отражение человеческой природы и стремлений. Ждем вас на нашем спектакле!