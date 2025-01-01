Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Женитьба
Билеты от 500₽
Киноафиша Женитьба

Спектакль Женитьба

Постановка
Театр сатиры. Прогресс-сцена Армена Джигарханяна 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Комедия без слов по Н. В. Гоголю

Спектакль "Женитьба" — это отличная возможность прикоснуться к классике русской литературы. В этой комедии без слов, написанной Н. В. Гоголем, разворачивается запутанная история о любви и социальных условностях.

Сюжет

Главный герой, экспедитор Иван Кузьмич Подколёсин, решает жениться и обращается за помощью к свахе Фёкле Ивановне. В этот же момент к Фёкле приходит купеческая дочь Агафья Тихоновна, мечтающая о счастье в замужестве. Однако у Агафьи есть одно важное условие: её будущий муж должен быть дворянином. Это создаёт комические ситуации и неожиданные повороты в сюжете.

Интересные факты

  • Комедия "Женитьба" была написана в 1842 году и считается одной из самых ярких работ Гоголя.
  • Спектакль ставился многими театрами, и каждая интерпретация приносит что-то новое в классическое произведение.
  • В "Женитьбе" Гоголь затрагивает темы брака, социальных различий и человеческих слабостей, что делает её актуальной и в наше время.

Приглашение к зрителям

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который сочетает в себе юмор и глубокую социальную критику. "Женитьба" — это не просто комедия, а отражение человеческой природы и стремлений. Ждем вас на нашем спектакле!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
7 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
12 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Я, Леня Енгибаров
12+
Комедия Драма
Я, Леня Енгибаров
25 сентября в 19:00 Эрмитаж
от 1000 ₽
Опасные связи
18+
Драма
Опасные связи
4 октября в 18:00 Школа драматического искусства
от 800 ₽
Сон в летнюю ночь
16+
Драма
Сон в летнюю ночь
28 июля в 19:00 Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
от 15000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше