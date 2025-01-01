Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дон Кихот
Билеты от 700₽
Киноафиша Дон Кихот

Спектакль Дон Кихот

6+
Режиссер Мариус Петипа, Наталия Касаткина, Владимир Василев, Александр Горский
Продолжительность 3 часа, 2 антракта
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Яркие краски Испании в классическом балете для детей и взрослых

«Дон Кихот» — это не просто один из самых известных и классических балетов в мире, но и настоящий праздник для глаз и души. Зрители переносятся в солнечную Испанию, где царят темпераментные танцы, ритмичный стук кастаньет и яркие, красочные костюмы. Изысканная музыка Людвига Минкуса и динамичная хореография создают атмосферу настоящего южного праздника, который оживает на сцене. Балет полон юмора, живой энергии и захватывающих моментов, что делает его прекрасным выбором как для взрослых, так и для детей.

Сюжет: приключения Дон Кихота
Вдохновленный рыцарскими романами и идеалами, главный герой балета — Дон Кихот — решает стать рыцарем и отправляется на поиски подвигов. Его ждут увлекательные приключения, погони, забавные розыгрыши и, конечно же, счастливый финал. Этот классический сюжет, наполненный динамикой и юмором, всегда привлекает зрителей своей эмоциональной зарядкой и яркими персонажами.

Оригинальная версия Наталии Касаткиной и Владимира Василёва
В этой постановке, созданной Наталией Касаткиной и Владимиром Василёвым, появились новые комические персонажи, которые дополняют сюжет и привносят свежие краски в известную историю. Это бакалавр Карраско и племянница Дон Кихота, Антония, которые сопровождают героя в его странствиях. Дополнительно, в спектакле развивается комичный образ верного коня Росинанта, что добавляет в историю новый элемент легкости и юмора

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽
24 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот

В ближайшие дни

Квартетник
18+
Творческий вечер
Квартетник
13 декабря в 19:00 ДК им. Зуева
от 5000 ₽
Женитьба
12+
Комедия
Женитьба
28 сентября в 17:00 Театр на Юго-Западе
от 1300 ₽
Изумрудный город
0+
Мюзикл Детский Цирк
Изумрудный город
2 ноября в 15:30 Планета КВН
от 1100 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше