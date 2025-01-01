Спектакль Мой первый бизнес

Приключения поросенка Феди

Совсем недавно поросенок Федя не умел даже считать сдачу и совершенно не понимал, откуда берутся деньги. Но на помощь ему пришел опытный бизнес-партнер — Корова. Вместе они отправляются в увлекательное путешествие по миру финансов, где познают основы бизнес-планирования, накопления стартового капитала и учатся превращать классные идеи в стабильный доход.

Образовательный формат

Спектакль представляет собой ликбез по финансам для детей. В яркой игровой форме маленькие зрители познакомятся с такими понятиями, как «прибыль», «расходы», «добавленная стоимость» и «стартап». Играя, они смогут не только развлекаться, но и получать полезные знания о мире финансов.

Атмосфера праздника

Несмотря на деловую составляющую, история Феди и Коровы сохраняет атмосферу праздника и веру в сказку. Каждый участник Лесной ярмарки точно останется в восторге от этого увлекательного спектакля!

Интересные факты

Знаете ли вы, что финансовая грамотность становится все более важной для детей? Спектакли, подобные этому, помогают формировать базовые навыки управления деньгами с раннего возраста. Понимание финансовых понятий может стать полезным в будущем!

Не упустите возможность посетить этот увлекательный спектакль и подарить вашему ребенку не только радость, но и полезные знания!