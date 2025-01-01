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Мой первый бизнес
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Спектакль Мой первый бизнес

Постановка
РАМТ 6+
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Приключения поросенка Феди

Совсем недавно поросенок Федя не умел даже считать сдачу и совершенно не понимал, откуда берутся деньги. Но на помощь ему пришел опытный бизнес-партнер — Корова. Вместе они отправляются в увлекательное путешествие по миру финансов, где познают основы бизнес-планирования, накопления стартового капитала и учатся превращать классные идеи в стабильный доход.

Образовательный формат

Спектакль представляет собой ликбез по финансам для детей. В яркой игровой форме маленькие зрители познакомятся с такими понятиями, как «прибыль», «расходы», «добавленная стоимость» и «стартап». Играя, они смогут не только развлекаться, но и получать полезные знания о мире финансов.

Атмосфера праздника

Несмотря на деловую составляющую, история Феди и Коровы сохраняет атмосферу праздника и веру в сказку. Каждый участник Лесной ярмарки точно останется в восторге от этого увлекательного спектакля!

Интересные факты

Знаете ли вы, что финансовая грамотность становится все более важной для детей? Спектакли, подобные этому, помогают формировать базовые навыки управления деньгами с раннего возраста. Понимание финансовых понятий может стать полезным в будущем!

Не упустите возможность посетить этот увлекательный спектакль и подарить вашему ребенку не только радость, но и полезные знания!

Режиссер
Иван Пачин
В ролях
Дарья Затеева
Диана Морозова
Татьяна Курьянова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
15:30 от 1500 ₽
30 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
15:30 от 1500 ₽

Фотографии

Мой первый бизнес Мой первый бизнес Мой первый бизнес Мой первый бизнес Мой первый бизнес Мой первый бизнес Мой первый бизнес Мой первый бизнес Мой первый бизнес Мой первый бизнес

В ближайшие дни

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7 декабря в 19:00 Театр Сатиры
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