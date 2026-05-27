Спектакль Главное чудо Вселенной

Главное чудо Вселенной. Полнокупольный мультимедийный спектакль

На далекой лунной базе робот Роберт встречает необычного друга — росток по имени Рэо. У Рэо большая мечта: найти свой дом. Вместе они отправляются на Землю, чтобы узнать, что такое Главное Чудо Вселенной.

Друзья предстоит полет на настоящей ракете, где они смогут насладиться непередаваемым ощущением невесомости. Их ждут красочные подводные глубины и богатый мир живой природы. На пути героев будет множество удивительных встреч и приключений. Но лишь в самом конце их маршрута они откроют для себя истину о том, что именно наша планета является Главным Чудом Вселенной.

«Главное чудо Вселенной» — это не просто спектакль. Это популярный полнокупольный мультфильм и мультимедийный проект, созданный Киностудией Московского планетария. Он объединяет элементы театра и анимации, привлекая зрителей всех возрастов. Не упустите возможность увидеть эту уникальную историю о дружбе и приключениях!