Женитьба Кощея
Билеты от 800₽
Киноафиша Женитьба Кощея

Спектакль Женитьба Кощея

Постановка
Театр иллюзии 0+
Продолжительность 75 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О спектакле

Музыкальная сказка о Кощее Бессмертном

Забавная музыкальная сказка с нетривиальным сюжетом, иллюзионными номерами и колоритными персонажами покорит сердца не только детей, но и взрослых.

В центре сюжета — великий царь всех времен и народов, Кощей Бессмертный. Устав от однообразной жизни, он решает объявить о скорой женитьбе. На ком же, как не на красавице, каких свет не видывал? Однако, чтобы завоевать сердце любимой, герою предстоит пройти настоящие испытания.

Уроки обаяния и мудрость Бабы-Яги

Кощей отправляется за советом к Водяному, который поможет ему освоить подводное обаяние. Но это еще не все: ему понадобятся мудрые рекомендации Бабы-Яги и ловкость Соловья-разбойника, чтобы добиться успеха в своих злоключениях.

Приглашаем зрителей всех возрастов на этот увлекательный спектакль, полный волшебства и неожиданных поворотов. Не упустите возможность увидеть, как Кощей справится с трудностями ради любви!

Январь
17 января суббота
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 800 ₽

Фотографии

Женитьба Кощея Женитьба Кощея Женитьба Кощея

