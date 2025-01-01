Спектакль Женитьба Кощея

Музыкальная сказка о Кощее Бессмертном

Забавная музыкальная сказка с нетривиальным сюжетом, иллюзионными номерами и колоритными персонажами покорит сердца не только детей, но и взрослых.

В центре сюжета — великий царь всех времен и народов, Кощей Бессмертный. Устав от однообразной жизни, он решает объявить о скорой женитьбе. На ком же, как не на красавице, каких свет не видывал? Однако, чтобы завоевать сердце любимой, герою предстоит пройти настоящие испытания.

Уроки обаяния и мудрость Бабы-Яги

Кощей отправляется за советом к Водяному, который поможет ему освоить подводное обаяние. Но это еще не все: ему понадобятся мудрые рекомендации Бабы-Яги и ловкость Соловья-разбойника, чтобы добиться успеха в своих злоключениях.

Приглашаем зрителей всех возрастов на этот увлекательный спектакль, полный волшебства и неожиданных поворотов. Не упустите возможность увидеть, как Кощей справится с трудностями ради любви!