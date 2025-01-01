Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рыцарь. Моцарт. Пир
Киноафиша Рыцарь. Моцарт. Пир

Спектакль Рыцарь. Моцарт. Пир

16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по произведениям Пушкина в мастерской Фоменко

Приглашаем вас на уникальную сценическую композицию, основанную на произведениях А. С. Пушкина: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери» и «Пир во время чумы». Этот спектакль обещает стать настоящим событием для любителей театра и классической музыки.

Музыкальное сопровождение

В спектакле используются музыкальные произведения, написанные великим В. А. Моцартом:

  • Requiem in D Minor, K. 626: III. Sequenz “Dies Irae” в исполнении MusicAeterna и Теодора Курентзиса (Alpha Classics/Outhere Music France, 2010).
  • Le nozze di Figaro, K. 492: Sinfonia также в исполнении MusicAeterna и Теодора Курентзиса (Sony Music Entertainment, 2010).

Важная информация для зрителей

Обратите внимание! Спектакль проходит в пространстве, которое включает зрительское фойе. Вход в театр открывается за полчаса до начала спектакля и закрывается строго после второго звонка. Мы настоятельно рекомендуем вам не опаздывать и понимать, что войти в зал раньше, чем за полчаса до указанного времени, не получится.

Не упустите возможность погрузиться в мир пушкинской поэзии и музыки Моцарта. Ждем вас на спектакле!

Режиссер
Федор Малышев
В ролях
Роза Шмуклер
Дмитрий Захаров
Алексей Колубков
Алексей Колубков
Александр Мичков
Дмитрий Рудков
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше