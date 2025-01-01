Спектакль по произведениям Пушкина в мастерской Фоменко

Приглашаем вас на уникальную сценическую композицию, основанную на произведениях А. С. Пушкина: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери» и «Пир во время чумы». Этот спектакль обещает стать настоящим событием для любителей театра и классической музыки.

Музыкальное сопровождение

В спектакле используются музыкальные произведения, написанные великим В. А. Моцартом:

Requiem in D Minor, K. 626: III. Sequenz “Dies Irae” в исполнении MusicAeterna и Теодора Курентзиса (Alpha Classics/Outhere Music France, 2010).

в исполнении MusicAeterna и Теодора Курентзиса (Alpha Classics/Outhere Music France, 2010). Le nozze di Figaro, K. 492: Sinfonia также в исполнении MusicAeterna и Теодора Курентзиса (Sony Music Entertainment, 2010).

Важная информация для зрителей

Обратите внимание! Спектакль проходит в пространстве, которое включает зрительское фойе. Вход в театр открывается за полчаса до начала спектакля и закрывается строго после второго звонка. Мы настоятельно рекомендуем вам не опаздывать и понимать, что войти в зал раньше, чем за полчаса до указанного времени, не получится.

Не упустите возможность погрузиться в мир пушкинской поэзии и музыки Моцарта. Ждем вас на спектакле!