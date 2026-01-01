Оповещения от Киноафиши
Мастер и Маргарита. Версия 2.0
Билеты от 0₽
Киноафиша Мастер и Маргарита. Версия 2.0

Спектакль Мастер и Маргарита. Версия 2.0

16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Спектакль «Мастер и Маргарита» в театре имени Булгакова

Постановка Сергея Алдонина раскрывает суть истории любви Мастера и Маргариты, ставя в фокус их трагические и прекрасные чувства. Зрители смогут увидеть внутренний мир героев и их борьбу за право быть вместе.

Эта версия спектакля открывает сокровенные грани человеческих переживаний и предлагает новый взгляд на вечные темы любви, верности и творчества. Через призму сложной судьбы двух персонажей история приобретает особенно глубокий смысл.

Приготовьтесь к проникновенному и незабываемому спектаклю, на котором ваше сердце зазвучит в унисон с бессмертной булгаковской историей.

Команда проекта

  • Режиссёр: Сергей Алдонин
  • В ролях: Сергей Алдонин, Ксения Лукьянчикова, Изнаур Орцуев
  • Режиссёр-постановщик: Сергей Алдонин
  • Второй режиссёр: Изнаур Орцуев
  • Ассистент режиссёра: Марина Савичева
  • Помощник режиссёра: Алёна Цедилина
  • Звукорежиссёр: Андрей Ахматов / Гурбят Керимов
  • Художник по свету: Владислав Иршонков / Валентин Свешников
  • Костюмер: Олеся Елетина
  • Заведующий постановочной частью: Виктор Латышев / Вадим Маренков
Режиссер
Сергей Алдонин
В ролях
Сергей Алдонин
Ксения Лукьянчикова
Изнаур Орцуев

Март
Апрель
Май
26 марта четверг
19:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
26 апреля воскресенье
19:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 1000 ₽
15 мая пятница
19:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж

