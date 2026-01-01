Спектакль Мастер и Маргарита. Версия 2.0

Спектакль «Мастер и Маргарита» в театре имени Булгакова

Постановка Сергея Алдонина раскрывает суть истории любви Мастера и Маргариты, ставя в фокус их трагические и прекрасные чувства. Зрители смогут увидеть внутренний мир героев и их борьбу за право быть вместе.

Эта версия спектакля открывает сокровенные грани человеческих переживаний и предлагает новый взгляд на вечные темы любви, верности и творчества. Через призму сложной судьбы двух персонажей история приобретает особенно глубокий смысл.

Приготовьтесь к проникновенному и незабываемому спектаклю, на котором ваше сердце зазвучит в унисон с бессмертной булгаковской историей.

Команда проекта