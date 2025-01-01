Спектакль Жалкие

Антиутопия Елены Ерпылевой

Проанализировать и отразить быстро меняющуюся реальность удается немногим современным драматургам, но пьеса Елены Ерпылевой «Жалкие» выделяется тем, что автор заглядывает в недалекое будущее, создавая антиутопию.

Изменения человеческой природы

В своей пьесе Ерпылева поднимает важные вопросы о том, как тенденции современной жизни будут изменять человека в ближайшем будущем. Персонажи, на первый взгляд, знакомы, но с течением времени становится очевидно, что их цели и смыслы бытия претерпели аберрацию. Некоторые их поступки выходят за пределы человеческого понимания, становясь нелепыми, смешными и даже пугающими.

Поиски себя в новом мире

Персонажи сомневаются, уверены ли они в своей правоте или хотя бы в приемлемости своих действий. Это — непростые поиски себя в новом, непривычном мире, с которыми в недалеком будущем столкнется каждый из нас.