Жалкие
Билеты от 900₽
Киноафиша Жалкие

Спектакль Жалкие

Постановка
Новый драматический театр 16+
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Антиутопия Елены Ерпылевой

Проанализировать и отразить быстро меняющуюся реальность удается немногим современным драматургам, но пьеса Елены Ерпылевой «Жалкие» выделяется тем, что автор заглядывает в недалекое будущее, создавая антиутопию.

Изменения человеческой природы

В своей пьесе Ерпылева поднимает важные вопросы о том, как тенденции современной жизни будут изменять человека в ближайшем будущем. Персонажи, на первый взгляд, знакомы, но с течением времени становится очевидно, что их цели и смыслы бытия претерпели аберрацию. Некоторые их поступки выходят за пределы человеческого понимания, становясь нелепыми, смешными и даже пугающими.

Поиски себя в новом мире

Персонажи сомневаются, уверены ли они в своей правоте или хотя бы в приемлемости своих действий. Это — непростые поиски себя в новом, непривычном мире, с которыми в недалеком будущем столкнется каждый из нас.

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Дарья Бутакова
Маргарита Ефремова
Иван Ефремов
Евгений Рубин
Иван Ходимчук

1 октября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Жалкие Жалкие Жалкие Жалкие

