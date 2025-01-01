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Земляничная поляна
Билеты от 1000₽
Киноафиша Земляничная поляна

Спектакль Земляничная поляна

Размышление о преемственности поколений ко дню рождения Юрия Любимова
Постановка
Театр на Таганке 12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечные вопросы любви и одиночества

Режиссёр Георгий Сурков в своей постановке «Земляничная поляна» исследует вечные вопросы любви, одиночества и отношений между поколениями. Основой для спектакля послужил одноимённый рассказ Ингмара Бергмана, который в интерпретации Суркова превращается в глубокое размышление о непростых человеческих связях и поисках смысла в жизни.

В спектакле предстает история пожилого человека, который, несмотря на богатую карьеру и многочисленные успехи, осознает, что не построил гармоничных отношений с близкими. Время ушло, и теперь, когда оно на исходе, появляется вопрос: почему так поздно приходит это осознание? Этот мотив становится особенно актуальным в современном контексте, когда люди сталкиваются с непредсказуемостью жизни, ускорением времени и ограниченными возможностями для исправления ошибок.

Преемственность поколений

Важной темой спектакля является преемственность поколений. В постановке участвуют актёры старого и нового поколений Театра на Таганке, а также труппа Содружества актёров. Это символизирует раскол, произошедший в театре в 1993 году, и создает интересный контекст для размышлений о передаче ценностей и опыта между поколениями. Актёры, играющие на сцене, тем самым воплощают не только разные поколения, но и разные взгляды на жизнь, на отношения, на саму сущность времени.

Актуальность в контексте современности

Спектакль стал особенно актуален в период пандемии, когда каждый человек вынужден переосмысливать свою жизнь. Мы видим, как герой спектакля, встречая свои последние годы, осознает, что не сумел наладить теплоту и гармонию в отношениях. Это своего рода урок для каждого зрителя, который может задаться вопросом: сколько времени ещё есть для того, чтобы изменить что-то в своей жизни, не повторив ошибок главного героя?

Эстетические средства

Кроме глубокого содержания, спектакль привлекает внимание зрителей и своим визуальным рядом. В постановке используются эффект дымки, громкие звуки и стробоскоп, что усиливает атмосферу напряженности и даёт зрителям возможность почувствовать эмоциональную атмосферу происходящего на сцене.

«Земляничная поляна» — это не просто спектакль о любви и одиночестве, это размышление о том, что значит быть человеком в современном мире, о том, как важно выстраивать отношения с близкими, и как мало времени для этого часто остаётся.

Режиссер
Георгий Сурков
В ролях
Юрий Смирнов
Татьяна Сидоренко
Виктория Радунская
Галина Володина
Дарья Авратинская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
24 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Земляничная поляна

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