Спектакль Курьер

Провалив экзамен в институт, вчерашний выпускник Иван Мирошников оказывается под давлением матери и устраивается на работу курьером. Один из его маршрутов доставки приводит его в квартиру профессора Кузнецова, где происходит неожиданная встреча с дочкой профессора, Катей. Эта встреча заставляет Ивана повзрослеть и задуматься о своем жизненном пути.
Спектакль, поставленный Владимиром Панковым, представляет собой ироничное и печальное рассуждение о разрыве двух поколений позднесоветского периода. Несмотря на социальный контекст, затронутый в произведении, его актуальность не теряется и по сей день.
Образ Ивана — дерзкого и саркастичного молодого человека, который, не имея жизненных ориентиров, совершает ряд необдуманных поступков, становится символом нового поколения. Это поколение ищет опору в настоящем и с тревогой смотрит в будущее. Современный мир ставит перед молодежью новые вызовы и вопросы, однако проблема взросления и выбора своего пути остается неизменной.
Спектакль выполнен в жанре саундрама, который раскрывает современное звучание знаменитой повести Карена Шахназарова. Зрители смогут вспомнить культовый фильм 1986 года, который послужил источником вдохновения для новой постановки. Благодаря уникальному постановочному методу команды SounDrama и ЦДР, музыка становится самостоятельным и равноправным участником действия, усиливая эмоциональную нагрузку спектакля.
Состав исполнителей может меняться, однако на данный момент в спектакле задействованы:
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