Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Курьер
Билеты от 4500₽
Киноафиша Курьер

Спектакль Курьер

16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Ироничное театральное рассуждение Владимира Панкова в исполнении известных артистов

Провалив экзамен в институт, вчерашний выпускник Иван Мирошников оказывается под давлением матери и устраивается на работу курьером. Один из его маршрутов доставки приводит его в квартиру профессора Кузнецова, где происходит неожиданная встреча с дочкой профессора, Катей. Эта встреча заставляет Ивана повзрослеть и задуматься о своем жизненном пути.

Тема и стиль

Спектакль, поставленный Владимиром Панковым, представляет собой ироничное и печальное рассуждение о разрыве двух поколений позднесоветского периода. Несмотря на социальный контекст, затронутый в произведении, его актуальность не теряется и по сей день.

Образ Ивана — дерзкого и саркастичного молодого человека, который, не имея жизненных ориентиров, совершает ряд необдуманных поступков, становится символом нового поколения. Это поколение ищет опору в настоящем и с тревогой смотрит в будущее. Современный мир ставит перед молодежью новые вызовы и вопросы, однако проблема взросления и выбора своего пути остается неизменной.

Жанр и музыкальное оформление

Спектакль выполнен в жанре саундрама, который раскрывает современное звучание знаменитой повести Карена Шахназарова. Зрители смогут вспомнить культовый фильм 1986 года, который послужил источником вдохновения для новой постановки. Благодаря уникальному постановочному методу команды SounDrama и ЦДР, музыка становится самостоятельным и равноправным участником действия, усиливая эмоциональную нагрузку спектакля.

Актерский состав

Состав исполнителей может меняться, однако на данный момент в спектакле задействованы:

  • Александр Фокин
  • Надежда Мисякова / Мария Роскошо
  • Юрий Оборотов
  • Светлана Кочеткова / Наталья Щукина
  • Андрей Заводюк / Андрей Казаков
  • Дмитрий Мухамадеев / Сергей Юшкевич
  • Наталья Худякова
  • Таисия Михолап
  • Анастасия Цветаева / Аполлинария Волконская
  • Иван Вальков / Сергей Маркеев
  • Анна Волкова
  • Дмитрий Костяев
  • Павел Акимкин
  • Анастасия Блащук
  • Софья Тарасова
  • Виктор Сапёлкин / Виктор Маминов
  • Надежда Ширяева
  • Елена Соловьёва
  • Елизавета Пахомова / Анна Рихтер
  • Денис Мосолов
  • Александр Недомолкин
  • Анастасия Семёнова / Екатерина Самойло
  • Оксана Хайдакина
  • Дмитрий Лысенко / Артём Иванников
  • Виталий Васильев
  • Григорий Спиридонов
  • Пётр Талалай
  • Роман Туманов
  • Алексей Гусаров / Максим Шутиков
  • Евгения Козина
  • Ольга Путкова
  • Сергей Родюков
  • Юрий Курнаков
  • Александра Зайцева
  • Фаина Колоскова
  • Глафира Глазунова

Не пропустите возможность увидеть это захватывающее и актуальное произведение на сцене!

Режиссер
Владимир Панков
В ролях
Александр Фокин
Надежда Мисякова
Мария Роскошо
Юрий Оборотов
Светлана Кочеткова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 сентября
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
19:00 от 4500 ₽
9 сентября
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
19:00 от 4500 ₽

В ближайшие дни

Айболит и все, все, все!
0+
Детский Иммерсивный
Айболит и все, все, все!
2 августа в 18:00 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Маленькие супружеские преступления
16+
Драма Премьера
Маленькие супружеские преступления
26 ноября в 19:00 Театр Сатиры
от 2000 ₽
Женитьба Фигаро
16+
Комедия Премьера
Женитьба Фигаро
27 ноября в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше