Спектакль Курьер

Ироничное театральное рассуждение Владимира Панкова в исполнении известных артистов

Провалив экзамен в институт, вчерашний выпускник Иван Мирошников оказывается под давлением матери и устраивается на работу курьером. Один из его маршрутов доставки приводит его в квартиру профессора Кузнецова, где происходит неожиданная встреча с дочкой профессора, Катей. Эта встреча заставляет Ивана повзрослеть и задуматься о своем жизненном пути.

Тема и стиль

Спектакль, поставленный Владимиром Панковым, представляет собой ироничное и печальное рассуждение о разрыве двух поколений позднесоветского периода. Несмотря на социальный контекст, затронутый в произведении, его актуальность не теряется и по сей день.

Образ Ивана — дерзкого и саркастичного молодого человека, который, не имея жизненных ориентиров, совершает ряд необдуманных поступков, становится символом нового поколения. Это поколение ищет опору в настоящем и с тревогой смотрит в будущее. Современный мир ставит перед молодежью новые вызовы и вопросы, однако проблема взросления и выбора своего пути остается неизменной.

Жанр и музыкальное оформление

Спектакль выполнен в жанре саундрама, который раскрывает современное звучание знаменитой повести Карена Шахназарова. Зрители смогут вспомнить культовый фильм 1986 года, который послужил источником вдохновения для новой постановки. Благодаря уникальному постановочному методу команды SounDrama и ЦДР, музыка становится самостоятельным и равноправным участником действия, усиливая эмоциональную нагрузку спектакля.

Актерский состав

Состав исполнителей может меняться, однако на данный момент в спектакле задействованы:

Александр Фокин

Надежда Мисякова / Мария Роскошо

Юрий Оборотов

Светлана Кочеткова / Наталья Щукина

Андрей Заводюк / Андрей Казаков

Дмитрий Мухамадеев / Сергей Юшкевич

Наталья Худякова

Таисия Михолап

Анастасия Цветаева / Аполлинария Волконская

Иван Вальков / Сергей Маркеев

Анна Волкова

Дмитрий Костяев

Павел Акимкин

Анастасия Блащук

Софья Тарасова

Виктор Сапёлкин / Виктор Маминов

Надежда Ширяева

Елена Соловьёва

Елизавета Пахомова / Анна Рихтер

Денис Мосолов

Александр Недомолкин

Анастасия Семёнова / Екатерина Самойло

Оксана Хайдакина

Дмитрий Лысенко / Артём Иванников

Виталий Васильев

Григорий Спиридонов

Пётр Талалай

Роман Туманов

Алексей Гусаров / Максим Шутиков

Евгения Козина

Ольга Путкова

Сергей Родюков

Юрий Курнаков

Александра Зайцева

Фаина Колоскова

Глафира Глазунова

Не пропустите возможность увидеть это захватывающее и актуальное произведение на сцене!