Спектакль Зайкина избушка

Музыкальная сказка-игра «Зайкина избушка»

Продолжается проект Красноярского музыкального театра «В гостях у Сказки». Первым спектаклем этого проекта стал «День рождения Мухи», который знакомит маленьких зрителей с театральным этикетом.

«Зайкина избушка» — интерактивная музыкальная сказка-игра, созданная специально для дружной аудитории юных зрителей. В этой трогательной истории речь пойдет о мечтах, которые осуществляются только благодаря настоящим друзьям.

Лариса Сивых, режиссер спектакля, отметила: «Этот спектакль — маленькая трансформация, олицетворение детства на час. Я очень хочу верить, что наши сказки меняют людей, помогают увидеть мир по-другому». Спектакль понравится тем, кто ценит интерактивные постановки и волшебные истории о дружбе.