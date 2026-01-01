Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зайкина избушка
Киноафиша Зайкина избушка

Спектакль Зайкина избушка

Постановка
Красноярский музыкальный театр 0+
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальная сказка-игра «Зайкина избушка»

Продолжается проект Красноярского музыкального театра «В гостях у Сказки». Первым спектаклем этого проекта стал «День рождения Мухи», который знакомит маленьких зрителей с театральным этикетом.

«Зайкина избушка» — интерактивная музыкальная сказка-игра, созданная специально для дружной аудитории юных зрителей. В этой трогательной истории речь пойдет о мечтах, которые осуществляются только благодаря настоящим друзьям.

Лариса Сивых, режиссер спектакля, отметила: «Этот спектакль — маленькая трансформация, олицетворение детства на час. Я очень хочу верить, что наши сказки меняют людей, помогают увидеть мир по-другому». Спектакль понравится тем, кто ценит интерактивные постановки и волшебные истории о дружбе.

Купить билет на спектакль Зайкина избушка

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
11 апреля суббота
11:00
Красноярский музыкальный театр Красноярск, просп. Мира, 129
от 400 ₽

Фотографии

Зайкина избушка Зайкина избушка Зайкина избушка Зайкина избушка Зайкина избушка Зайкина избушка

В ближайшие дни

Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду
0+
Детский Кукольный
Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду
4 апреля в 16:30 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Ой, рябина кудрявая
16+
Драма Кукольный
Ой, рябина кудрявая
5 апреля в 20:00 Красноярский театр кукол
от 900 ₽
История невероятной дружбы
0+
Драма
История невероятной дружбы
29 марта в 11:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше