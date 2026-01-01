Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду
Киноафиша Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду

Спектакль Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду

Постановка
Красноярский театр кукол 0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Крошка Енот и его приключения. Спектакль Красноярского кукольного театра

В Красноярском театре кукол состоится спектакль по сказке американской писательницы Лилиан Муур. Это лирическая комедия в одном действии порадует юных зрителей и их родителей.

Спектакль рассказывает историю о маленьком, но храбром Крошке Еноте, который в свой день рождения отправляется за раками к быстрому ручью. По дороге он встречает разных животных, среди которых Старый Дикобраз, Большой Скунс, Обезьянка и таинственный Тот, кто сидит в пруду.

Сюжет подчеркивает важность доверительных отношений с мамой. Именно она служит для Крошки Енота опорой и поддержкой. Благодаря её мудрости, он преодолевает свои страхи и находит друзей, включая Того, кто сидит в пруду.

Спектакль подходит тем, кто ценит поучительные истории и драматические постановки для детей, ведь в нем затрагиваются важные темы дружбы и поддержки в сложных ситуациях.

Купить билет на спектакль Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
21 марта суббота
13:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
15:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
16:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
4 апреля суббота
13:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
15:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
16:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽

В ближайшие дни

Черное или белое?
16+
Интерактивный Экспериментальный
Черное или белое?
18 апреля в 18:00 Дом науки и техники
от 600 ₽
Кино в театре: Вольный стрелок
12+
Творческий вечер
Кино в театре: Вольный стрелок
13 марта в 19:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 650 ₽
Кармен
12+
Балет
Кармен
23 марта в 19:00 Красноярская филармония
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше