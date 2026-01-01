Спектакль Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду

Крошка Енот и его приключения. Спектакль Красноярского кукольного театра

В Красноярском театре кукол состоится спектакль по сказке американской писательницы Лилиан Муур. Это лирическая комедия в одном действии порадует юных зрителей и их родителей.

Спектакль рассказывает историю о маленьком, но храбром Крошке Еноте, который в свой день рождения отправляется за раками к быстрому ручью. По дороге он встречает разных животных, среди которых Старый Дикобраз, Большой Скунс, Обезьянка и таинственный Тот, кто сидит в пруду.

Сюжет подчеркивает важность доверительных отношений с мамой. Именно она служит для Крошки Енота опорой и поддержкой. Благодаря её мудрости, он преодолевает свои страхи и находит друзей, включая Того, кто сидит в пруду.

Спектакль подходит тем, кто ценит поучительные истории и драматические постановки для детей, ведь в нем затрагиваются важные темы дружбы и поддержки в сложных ситуациях.