Спектакль Двадцать минут с ангелом

Спектакль по А. Вампилову в Красноярском Театре А. Пушкина

Драматический театр имени Пушкина представляет спектакль по пьесе Александра Вампилова «Анекдот». История фокусируется на двух комических героях — экспедиторе и шофере, которые пробуждаются в гостинице с тяжелым похмельем и без денег. Воспоминания о минувшем вечере стерты, а вокруг лишь недоброжелательное молчание.

Единственный, кто соглашается помочь нашим героям, вызывает сомнения у окружающих. «Уж не ангел ты небесный?» — с недоверием спрашивают жители гостиницы, не веря в возможность истинного бескорыстия. Спектакль ставит перед зрителем важные вопросы о человеческой природе и мотивов поступков. Может ли человек в любой ситуации оставаться человеком и действовать из доброты?

Не упустите возможность увидеть этот необычный спектакль, который заставит вас задуматься о нравственных дилеммах и сердце человека. Пьеса Вампилова, известная своим остроумным подходом к серьезным темам, привлечет внимание театралов и оставит след в душах зрителей.