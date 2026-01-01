Оповещения от Киноафиши
Спектакль Заповедник

Постановка
Студия театрального искусства 18+
Продолжительность 185 минут
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль «Заповедник» по С. Довлатову в Студии театрального искусства

В Студии театрального искусства (СТИ) зрители смогут увидеть спектакль по мотивам повести Сергея Довлатова. Режиссёр Сергей Женовач, работающий в «Мастерской Сергея Женовача», создал уникальную постановку, в центре которой находится писатель Борис Алиханов. Он стремится к уединению в заповеднике, чтобы переосмыслить свою жизнь.

В спектакле звучат романсы таких композиторов, как М. Глинка, А. Алябьев и И. Шварц, а также музыка Фрэнка Синатры и оркестра Рэя Кониффа. В главных ролях — опытные артисты и талантливые выпускники «Мастерской Сергея Женовача», что обещает сделать спектакль особенно интересным для любителей глубоких размышлений о жизни и выборе.

Команда постановки

  • Режиссер — Сергей Женовач
  • Художник — Александр Боровский
  • Художник по свету — Дамир Исмагилов
  • Музыкальное оформление — Григорий Гоберник
  • Режиссер-педагог по речи — Вера Камышникова
  • Педагог по вокалу — Галина Гусева

О спектакле от Сергея Женовача

Сергей Женовач отмечает: «Сочиняя спектакль по 'Заповеднику', мы все были очень воодушевлены, работали с азартом и интересом. Для нас встреча с таким писателем как Довлатов — событие. В его прозе заключена мощная театральная энергия, он очень сценичен, его диалоги хочется слушать, произносить, запоминать». Основной конфликт в спектакле — внутренний кризис писателя, который, убегая от своих проблем, пытается переосмыслить свою сущность и жизнь.

Важные моменты

Поэзия Пушкина также играет значимую роль в данной постановке. Борис Алиханов, находясь на пороге новой жизни, с помощью пушкинских строк проверяет правильность своих мыслей и поступков. Интересно, что сам Довлатов начал писать повесть в пушкинском заповеднике, а закончил её уже в Америке, когда выбор был сделан.

Участники спектакля

В «Заповеднике» участвуют как опытные артисты, такие как Сергей Качанов, Анастасия Имамова, Ольга Калашникова, так и 11 выпускников «Мастерской Сергея Женовача», для которых это первая самостоятельная работа. Они привносят свежесть и новые идеи в спектакль, связывая надежды создателей.

Обратите внимание

Зрителям следует учесть, что в спектакле полностью сохранен авторский текст, в котором присутствует ненормативная лексика, а также сцены курения.

Награды

Спектакль получает высокие оценки зрителей и критиков. В 2018 году Сергей Женовач стал лауреатом театральной премии газеты «Московский комсомолец» за «Лучший спектакль», а Сергей Качанов — за «Лучшую мужскую роль». Александр Боровский был отмечен за «Лучший художник» и за «Лучшую сценографию» на премии «Хрустальная Турандот».

Не упустите возможность насладиться этим выдающимся спектаклем, который заслуживает внимания всех любителей театра!

Купить билет на спектакль Заповедник

Помощь с билетами
Март
Апрель
5 марта четверг
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
от 1000 ₽
15 марта воскресенье
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
от 1000 ₽
5 апреля воскресенье
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
от 1000 ₽
23 апреля четверг
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
от 1000 ₽

