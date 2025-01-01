Меню
Дама-пик-независимости
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дама-пик-независимости

Спектакль Дама-пик-независимости

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Переосмысленная повесть Пушкина «Пиковая дама»

Спектакль «Дама-пик независимости» предлагает зрителям уникальную интерпретацию классической повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». Главный герой, Германн, это не просто азартный игрок, он искатель истины, стремящийся к духовной свободе.

Смысловая глубина метаморфозы

В центре сюжета — выбор между материальными благами и истиной, которая ведет к независимости не только для него самого, но и для всего человечества. Этот внутренний конфликт ставит зрителя перед вопросом: какова цена стремления к истине? Сможет ли Германн преодолеть собственные страхи и сомнения?

Несмотря на дамы, не все так однозначно

Зрителей ждет сложный мир, в котором дама, призванная символизировать зависимость и материальный успех, предстает в новом свете. Возможно, она вовсе не является противником Германа. Спектакль исследует, насколько часто наши представления о доброжелательности и злых намерениях оказываются поверхностными.

Идеи и реализация

Режиссерская концепция спектакля привносит в классический текст современные актуальные вопросы, делая его близким и понятным современному зрителю. С сценическими решениями и прочтением спектакля можно познакомиться уже совсем скоро.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории, задающей важные жизненные вопросы!

В ролях
Режиссер-постановщик — Антон Митнев

Купить билет на спектакль Дама-пик-независимости

Сентябрь
30 сентября вторник
19:00
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
от 1500 ₽

