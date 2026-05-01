Спектакль Заповедник Довлатова

Спектакль, посвящённый жизни и творчеству Сергея Довлатова в Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки»

В Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» состоится спектакль, посвящённый жизни и творчеству Сергея Довлатова. Зрители окунутся в атмосферу 70-х годов прошлого века, в мир, где зреют абсурдные ситуации и личные неудачи.

Сюжет

Главный герой сталкивается с трудностями как в личной, так и в творческой жизни. Его бывшая супруга, покидая Россию, уезжает в Америку с дочерью, оставляя главного героя один на один с болью и одиночеством.

Режиссёр Людмила Никитина, известная по спектаклю «Довлатов. Пять углов», создала вторую часть довлатовской саги — «Заповедник Довлатова». Спектакль рассказывает о затхлой жизни в музее-усадьбе великого поэта, где герой пытается сбежать от безысходности, но осознаёт, что избежать своей реальности не удастся.

Персонажи

В спектакле принимают участие:

Антон Шварц — лауреат премии «Дебют», актёр БДТ;

Ксения Иванова — актриса театра «Комедианты».

Этот спектакль особенно понравится тем, кто интересуется не только творчеством Довлатова, но и состоянием души человека, оказавшегося на краю своего мира.