Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Заповедник Довлатова
Киноафиша Заповедник Довлатова

Спектакль Заповедник Довлатова

16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль, посвящённый жизни и творчеству Сергея Довлатова в Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки»

В Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» состоится спектакль, посвящённый жизни и творчеству Сергея Довлатова. Зрители окунутся в атмосферу 70-х годов прошлого века, в мир, где зреют абсурдные ситуации и личные неудачи.

Сюжет

Главный герой сталкивается с трудностями как в личной, так и в творческой жизни. Его бывшая супруга, покидая Россию, уезжает в Америку с дочерью, оставляя главного героя один на один с болью и одиночеством.

Режиссёр Людмила Никитина, известная по спектаклю «Довлатов. Пять углов», создала вторую часть довлатовской саги — «Заповедник Довлатова». Спектакль рассказывает о затхлой жизни в музее-усадьбе великого поэта, где герой пытается сбежать от безысходности, но осознаёт, что избежать своей реальности не удастся.

Персонажи

В спектакле принимают участие:

  • Антон Шварц — лауреат премии «Дебют», актёр БДТ;
  • Ксения Иванова — актриса театра «Комедианты».

Этот спектакль особенно понравится тем, кто интересуется не только творчеством Довлатова, но и состоянием души человека, оказавшегося на краю своего мира.

В ролях
Антон Шварц
Антон Шварц
Ксения Иванова
Ксения Иванова

Купить билет на спектакль Заповедник Довлатова

Помощь с билетами
В других городах
Май
Июнь
Август
29 мая пятница
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1400 ₽
1 июня понедельник
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 1400 ₽
24 июня среда
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1400 ₽
30 августа воскресенье
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Сказка о царе Салтане
6+
Детский Музыка Иммерсивный

Сказка о царе Салтане

7 июня в 16:00 Artstandart
от 1500 ₽
Про любовь
16+
Премьера Драма

Про любовь

16 июня в 19:00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
от 600 ₽
Барышня-крестьянка
16+
Комедия Премьера

Барышня-крестьянка

2 июня в 19:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше