Волшебный спектакль по сказке Андерсена

Знаменитая сказка Ханса Кристиана Андерсена оживает на сцене в спектакле «Снежная королева». Эта история знакома и любима всеми поколениями — от детей до их родителей, которые тоже когда-то были детьми.

Персонажи и сюжет

Зрителей ждет увлекательная встреча с доброй и чуткой Гердой, а также с мальчиком Каем, чье сердце превратилось в лед. На их пути встретятся не только маленькая разбойница, но и северный олень, воробей и воробейка, принц с принцессой Эльзой, а также таинственный маг.

Интересные факты

«Снежная королева» — это не просто спектакль, а целое путешествие в мир фантазий и волшебства. Многие театры мира ставили эту историю, но наш спектакль обещает уникальную интерпретацию с яркими костюмами и захватывающими сценами.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного приключения! Спектакль «Снежная королева» — идеальный выбор для семейного выходного дня.