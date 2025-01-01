Меню
Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

0+
Режиссер Анастасия Удалова
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Волшебный спектакль по сказке Андерсена

Знаменитая сказка Ханса Кристиана Андерсена оживает на сцене в спектакле «Снежная королева». Эта история знакома и любима всеми поколениями — от детей до их родителей, которые тоже когда-то были детьми.

Персонажи и сюжет

Зрителей ждет увлекательная встреча с доброй и чуткой Гердой, а также с мальчиком Каем, чье сердце превратилось в лед. На их пути встретятся не только маленькая разбойница, но и северный олень, воробей и воробейка, принц с принцессой Эльзой, а также таинственный маг.

Интересные факты

«Снежная королева» — это не просто спектакль, а целое путешествие в мир фантазий и волшебства. Многие театры мира ставили эту историю, но наш спектакль обещает уникальную интерпретацию с яркими костюмами и захватывающими сценами.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного приключения! Спектакль «Снежная королева» — идеальный выбор для семейного выходного дня.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 30 октября
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
18:00 от 800 ₽

