Спектакль «Любовь моя — Амундсен» в Театральной Долине

Приглашаем зрителей на уникальную постановку по пьесе Елены Радченко «Любовь моя — Амундсен». Это захватывающая история о трех женщинах, которые встречаются за одну ночь, готовясь к появлению великого норвежца Руала Амундсена. Каждая из них стремится выяснить, кого же он любит больше всего.

Режиссером спектакля выступила Ольга Яковлева, которая также одной из актрис, вместе с Александрой Немчиновой и Наталией Гурьяновой. Пьеса написана для трёх актрис и включает пролог и эпилог, что добавляет глубину и многослойность в сюжет.

Спектакль «Любовь моя — Амундсен» предназначен для любителей психологических драм и необычных театральных форматов. Эта постановка погружает зрителей в мир человеческих эмоций и взаимоотношений, раскрывая сложные аспекты любви и дружбы.

