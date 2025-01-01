Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Записки сумасшедшего
Билеты от 1500₽
Киноафиша Записки сумасшедшего

Спектакль Записки сумасшедшего

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Премьера спектакля по повести Н.В. Гоголя

Представляем вашему вниманию удивительное событие в театральной жизни — премьеру спектакля, вдохновленного знаменитой повестью Н.В. Гоголя. Этот спектакль начинается как яркая комедия, постепенно перетекает в глубокую драму, оставляя у зрителей мощные эмоции на послевкусии.

Классика с современным звучанием

Адаптация классических произведений часто встречается на театральных подмостках, но данный спектакль выделяется благодаря уникальному сочетанию современных режиссерских решений и световых эффектов. Добавление комедийных моментов не искажает изначальный смысл повести, а, скорее, привносит в нее новые оттенки, заставляя зрителей задуматься о вечных темах, актуальных для каждого из нас.

Актерский состав

На сцене вы увидите легендарных актёров театра и кино, среди которых знамениты Павел Майков и Кира Кауфман. Их мастерство и харизма обещают сделать спектакль незабываемым.

Почему стоит посетить спектакль

Этот спектакль не только порадует любителей классической литературы, но и станет отличным примером того, как можно вдохнуть новую жизнь в знакомое произведение. Возможность увидеть такие яркие интерпретации классики дает шанс каждому зрителю не только насладиться театральным искусством, но и взглянуть на хорошо известные истории под новым углом.

Не упустите возможность погрузиться в мир Гоголя и насладиться поистине уникальной театральной постановкой!

В ролях
Павел Майков
Кира Кауфман

Купить билет на спектакль Записки сумасшедшего

Помощь с билетами
Январь
Февраль
Март
Апрель
Июнь
15 января четверг
19:00
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
от 1500 ₽
19 февраля четверг
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1500 ₽
11 марта среда
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1500 ₽
2 апреля четверг
11:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1500 ₽
27 апреля понедельник
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1500 ₽
8 июня понедельник
11:30
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1500 ₽
13:03
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1500 ₽
15:30
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1500 ₽
17:30
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1500 ₽
20:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Бал-маскарад
16+
Опера
Бал-маскарад
28 февраля в 19:00 Геликон-опера
от 1700 ₽
Муха-цокотуха
0+
Детский Интерактивный
Муха-цокотуха
9 марта в 12:00 Театр на Юго-Западе
от 800 ₽
Морозко
Детский Кукольный Детские елки
Морозко
24 декабря в 11:00 Московский театр кукол. Камерная сцена
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше