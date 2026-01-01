О спектакле

Спектакль «Служебный роман» в Театре комедии

В театре комедии в Москве зрители смогут насладиться спектаклем «Служебный роман», основанным на известной пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова. Это история о буднях статистического учреждения, где скромный экономист Новосельцев мечтает о повышении, но сталкивается с непростыми отношениями в офисе.

О чем спектакль

Директор Калугина — строгая, некрасивая и одинокая женщина. Она не считает Новосельцева талантливым и не спешит продвигать его по карьерной лестнице. Чтобы добиться успеха, он решает приударить за начальницей, не подозревая, что между ними могут возникнуть искренние чувства. Эта смешная и трогательная история о том, как глупая игра перерастает в настоящую любовь. Два одиноких человека неожиданно находят друг в друге то, что им так необходимо.

Актерский состав

На сцене зрителей ждут талантливые исполнители:

  • Дарья Повереннова
  • Ольга Чудакова
  • Мария Берсенева
  • Александр Макогон
  • Михаил Калиничев
  • Александр Бобров
  • Дмитрий Миллер
  • Юрий Батурин
  • Александр Пашков
  • Александр Давыдов
  • Наталия Антонова
  • Юлия Такшина
  • Елена Захарова
  • Ирина Безрукова
  • Валерия Бурдужа
  • Ирина Сиротинская
  • Ксения Гизбрехт
  • Юлия Сулес
  • Валентина Коркина
  • Татьяна Митиенко

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который способен вызвать как смех, так и слезы, оставив яркие воспоминания о театральном вечере.

Июль
10 июля пятница
19:00
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
от 1000 ₽
11 июля суббота
13:00
15 июля среда
19:00
16 июля четверг
19:00
17 июля пятница
19:00
18 июля суббота
13:00
19 июля воскресенье
13:00
23 июля четверг
19:00
25 июля суббота
13:00
26 июля воскресенье
19:30
29 июля среда
19:00
31 июля пятница
19:00
