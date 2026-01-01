Спектакль «Служебный роман» в Театре комедии

В театре комедии в Москве зрители смогут насладиться спектаклем «Служебный роман», основанным на известной пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова. Это история о буднях статистического учреждения, где скромный экономист Новосельцев мечтает о повышении, но сталкивается с непростыми отношениями в офисе.

О чем спектакль

Директор Калугина — строгая, некрасивая и одинокая женщина. Она не считает Новосельцева талантливым и не спешит продвигать его по карьерной лестнице. Чтобы добиться успеха, он решает приударить за начальницей, не подозревая, что между ними могут возникнуть искренние чувства. Эта смешная и трогательная история о том, как глупая игра перерастает в настоящую любовь. Два одиноких человека неожиданно находят друг в друге то, что им так необходимо.

Актерский состав

На сцене зрителей ждут талантливые исполнители:

Дарья Повереннова

Ольга Чудакова

Мария Берсенева

Александр Макогон

Михаил Калиничев

Александр Бобров

Дмитрий Миллер

Юрий Батурин

Александр Пашков

Александр Давыдов

Наталия Антонова

Юлия Такшина

Елена Захарова

Ирина Безрукова

Валерия Бурдужа

Ирина Сиротинская

Ксения Гизбрехт

Юлия Сулес

Валентина Коркина

Татьяна Митиенко

