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Троя. Впечатление
Билеты от 600₽
Киноафиша Троя. Впечатление

Спектакль Троя. Впечатление

Постановка
Театр кукол им. Образцова 12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Спектакль Екатерины Образцовой о судьбе знаменитого авантюриста и археолога Генриха Шлимана

Вслед за Шлиманом заново откроем Трою! Спектакль Екатерины Образцовой погружает зрителя в увлекательную историю о судьбе знаменитого авантюриста и археолога Генриха Шлимана. Как мечта нищего мальчишки позволила человечеству вновь открыть легендарный город, вы узнаете, став частью двух уникальных путешествий.

Два путешествия: во времени и воображении

Первое путешествие — это путешествие во времени. Вы окажетесь в эпохе Гомера, в мире высокой античности с колоннами и хитонами, затем перенесётесь в энергичный XIX век, полный авантюр и предпринимательских идей, а в заключение — в наше время.

Второе путешествие — в мир воображения, грёз и фантазий. Именно они заставили Шлимана свершить своё предназначение — доказать, что Троя не просто миф, а историческая реальность.

Театр кукол как пространство мечты

Екатерина Образцова, режиссёр спектакля, объясняет, почему история Шлимана так органично воплощается в театре кукол: «Мечта — сущность эфемерная. Она существует в условных образах, и кукла — лучшее средство, чтобы это выразить. Всё, что происходит в Трое, — это куклы, это то, что он представляет».

Биография выдающегося авантюриста

Генрих Шлиман предстанет перед зрителем как нищий мальчишка и зрелый муж. Этот спектакль — не только о его археологических открытиях, но и о его биографии, о человеке, который воплощал мечты в реальность.

Романтика и мечта в театре кукол

Как говорил Сергей Владимирович Образцов, театр кукол обладает двумя полюсами: смешным и романтическим. В данном случае мы выбрали полюс романтики и мечты. «Это спектакль о том, что в любые времена человек должен продолжать мечтать», — подчеркивает Екатерина Образцова, обращаясь к зрителям через судьбу знаменитого археолога.

Визуальное решение от Софии Егоровой

Художницей театрального воплощения выступила София Егорова, которая создала уникальное визуальное решение для спектакля. Она мастерски показала, как в театре кукол можно соединить мир вымышленный и мир реальный.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории о мечте и открытиях. Приходите на спектакль «Троя: Мечты Генриха Шлимана» и узнайте, как одна мечта изменила ход истории!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
19:00 от 600 ₽
3 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Плохие хорошие
16+
Комедия Премьера
Плохие хорошие
13 сентября в 19:00 Театр им. Пушкина
от 1000 ₽
Иное место
16+
Иммерсивный
Иное место
21 августа в 19:15 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4400 ₽
#В игре
18+
Комедия
#В игре
1 сентября в 19:30 Центральный дом актера
от 12000 ₽
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