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Жениться вам надо, барин!
Киноафиша Жениться вам надо, барин!

Спектакль Жениться вам надо, барин!

Комедия с Маратом Башаровым 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

По мотивам повести Н. Некрасова «Осенняя скука», действие спектакля разворачивается в поместье, где за окном стужа и темень. Барин Ласуков ежедневно одолевается скукой и осенней тоской. Он проводит дни в бесплодных занятиях, заставляя слуг развлекать его различными пантомимами и танцами. Сценарий представляет собой контрастное сочетание веселья и серьезных размышлений. Слуги, вынужденные выполнять разнообразные номера, мечтают об отмене крепостного права и страдают от усталости. Спектакль приглашает зрителей смеяться, но также задуматься над серьезными вопросами. Великолепный актерский состав, гротеск и современные шутки создают позитивное настроение, а импровизация актеров с зрителями делает произведение еще ближе к зрителям. «Комедия заставила всех зрителей смеяться до слёз. Главную роль исполнил Заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров, создав незабываемый образ. Великолепная игра других актеров также никого не оставила равнодушным», — отмечает Московский городской дом учителя.

Режиссер
Алексей Кирющенко
В ролях
Марат Башаров
Илья Бледный
Катерина Африкантова
Елена Торшина
Илья Беляев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 20 ноября
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

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