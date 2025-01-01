Спектакль Жениться вам надо, барин!

По мотивам повести Н. Некрасова «Осенняя скука», действие спектакля разворачивается в поместье, где за окном стужа и темень. Барин Ласуков ежедневно одолевается скукой и осенней тоской. Он проводит дни в бесплодных занятиях, заставляя слуг развлекать его различными пантомимами и танцами. Сценарий представляет собой контрастное сочетание веселья и серьезных размышлений. Слуги, вынужденные выполнять разнообразные номера, мечтают об отмене крепостного права и страдают от усталости. Спектакль приглашает зрителей смеяться, но также задуматься над серьезными вопросами. Великолепный актерский состав, гротеск и современные шутки создают позитивное настроение, а импровизация актеров с зрителями делает произведение еще ближе к зрителям. «Комедия заставила всех зрителей смеяться до слёз. Главную роль исполнил Заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров, создав незабываемый образ. Великолепная игра других актеров также никого не оставила равнодушным», — отмечает Московский городской дом учителя.