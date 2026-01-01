Заклятие
Нити 12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+

О спектакле

Заклятие: комедия с элементами драмы в театре «НИТИ»

Спектакль «Заклятие» приглашает зрителей в удивительный мир глухой деревни, где обычная жизнь оборачивается необъяснимыми событиями. История начинается с появления молодого учителя Леона Степановича, который приезжает по приглашению доктора Зубрицкого. Этот доктор мечтает о том, чтобы его дочь, Софья, получила образование.

Тайны деревни

С первых минут Леон замечает странности в поведении местных жителей. Слухи гласят, что предыдущие учителя не задерживались здесь дольше суток, и вскоре обнаруживается причина: на деревню наложено древнее заклятие. Доктор Зубрицкий раскрывает шокирующую правду — уже 200 лет все жители этого места рождаются и умирают дураками. Лишь в течение 24 часов Леон имеет возможность покинуть деревню. В противном случае он также потеряет разум.

Выбор между любовью и разумом

Однако ситуация усложняется, когда Леон влюбляется в Софью. Теперь ему предстоит непростой выбор: остаться и рискнуть разумом ради любви или уехать и навсегда потерять свои чувства. Вопрос времени становится решающим, и каждый миг важен.

Комедия «Заклятие» искусно сочетает в себе смех и трогательные моменты, заставляя зрителей смеяться и переживать за героев одновременно. Это спектакль, который заставляет задуматься о ценности любви и разума.

Приходите в театр «НИТИ» и откройте для себя удивительный мир «Заклятия»!

Март
22 марта воскресенье
20:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 1000 ₽

