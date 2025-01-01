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Сирано де Бержерак
Киноафиша Сирано де Бержерак

Спектакль Сирано де Бержерак

Постановка
Легенда 12+
Режиссер Саша Сергеев
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера великой романтической драмы «Сирано де Бержерак»

Долгожданная премьера великой романтической драмы Эдмона Ростана состоится на сцене «Легенды»! Эта классическая история любви, полная страсти и трагедии, вновь оживет на театральных подмостках.

Сюжет

В центре повествования — история любви острослова, поэта и дуэлянта Сирано де Бержерака к юной кузине Роксане. Роксана, в свою очередь, влюблена в молодого красавца Кристиана, который только что приехал в Париж и поступил на службу в гвардейский полк.

Сирано — благороден и прекрасен во всем, кроме одного недостатка — большого носа, что становится причиной насмешек со стороны окружающих. Это мешает ему открыться Роксане. Кристиан же, хоть и привлекателен внешне, не может связать и двух слов в обществе женщин, оставаясь заложником своего смущения.

Неожиданный сговор

Ситуация принимает неожиданный поворот, когда Сирано предлагает Кристиану вступить в сговор: он будет писать романтические письма от его имени, помогая молодому человеку сблизиться с Роксаной. Сам же Сирано тайно наслаждается счастьем хотя бы духовной близости с кузиной. Но они даже не догадываются о том, к каким последствиям приведет этот хитроумный план.

Режиссура и детали

Режиссером спектакля выступает Саша Сергеев. Длительность постановки составит 2 часа 45 минут, включая антракт. Премьера пройдет 4 сентября 2025 года.

Не пропустите этот захватывающий спектакль, который оставит в вашем сердце неизгладимый след!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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