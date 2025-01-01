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Загадочные вариации
Билеты от 1750₽
Киноафиша Загадочные вариации

Спектакль Загадочные вариации

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1750₽

О концерте/спектакле

Интеллектуальный детектив с Гошей Куценко

«Загадочные вариации» — это спектакль-головоломка, который увлекает зрителей с первых минут и заставляет напряжённо следить за каждым поворотом сюжета. В духе настоящего интеллектуального детектива, история сменяет спокойное повествование на цепочку неожиданных догадок, оставляя пространство для размышлений и различных интерпретаций.

Тайна, загадка и психологическая драма

Спектакль буквально создан для тех, кто любит анализировать детали. В нём каждый жест, каждая реплика и каждая пауза могут оказаться ключом к разгадке. С первых минут зритель погружается в атмосферу интриг, пытаясь сложить воедино разбросанные по сюжету подсказки и метафоры.

Актёрский состав — одно из главных достоинств этой постановки. Гоша Куценко, Григорий Сиятвинда и Ольга Ломоносова мастерски воплощают психологически сложные характеры, погружая в эмоциональную глубину и внутренние конфликты героев. Благодаря их игре, каждая сцена превращается в напряжённое противостояние и диалог, который держит зрителя в постоянном напряжении.

Режиссёрский почерк и смелость постановки

Владимир Мирзоев известен своими оригинальными сценическими решениями, и «Загадочные вариации» не стали исключением. Его дерзкий подход к визуальному и эмоциональному языку спектакля делает постановку особенно интересной для тех, кто ценит не только сюжетную остроту, но и высокую художественность исполнения.

Спектакль понравится как любителям интеллектуальных детективов, так и поклонникам глубокой психологической драмы, поскольку объединяет напряжённый сюжет с философскими размышлениями о природе любви, одиночества и человеческих тайн.

Режиссер
Владимир Мирзоев
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 сентября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 1750 ₽
7 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 1750 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 500 ₽

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