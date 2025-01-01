Меню
Лицей
Киноафиша Лицей

Спектакль Лицей

Постановка
Филиал Театра им. Пушкина 16+
Режиссер Андрей Кузичев
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Спектакль мастерской Евгения Писарева о девятом наборе Царскосельского лицея

Сюжет переносит зрителей в эпоху, когда юные лицеисты получают трагическую новость — гибель Александра Пушкина. Вместе с этим они узнают о резонансном событии: Михаил Лермонтов арестован за стихотворение «Смерть поэта».

Конфликты и вызовы

Спектакль раскрывает, как молодые люди проходят через сложные испытания:

  • конфликт поколений,
  • проверку их дружбы и принципов,
  • борьбу с внутренними страхами и стремление к свободе.

Темы и акценты

Ключевые вопросы постановки — это свобода и ответственность, цензура и самоцензура, дружба и честь. История звучит особенно живо благодаря актерам, которые сами близки по возрасту своим героям.

Драма на сцене и за ее пределами

От театральных репетиций и поэтических споров зритель погружается в суровую реальность допросов и арестов, где раскрываются истинные лица и убеждения персонажей.

Этот спектакль — размышление о непреходящих ценностях, которое заставляет задуматься о прошлом и настоящем.

7 октября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Лицей Лицей Лицей Лицей

