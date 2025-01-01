Спектакль Лицей

Спектакль мастерской Евгения Писарева о девятом наборе Царскосельского лицея

Сюжет переносит зрителей в эпоху, когда юные лицеисты получают трагическую новость — гибель Александра Пушкина. Вместе с этим они узнают о резонансном событии: Михаил Лермонтов арестован за стихотворение «Смерть поэта».

Конфликты и вызовы

Спектакль раскрывает, как молодые люди проходят через сложные испытания:

конфликт поколений,

проверку их дружбы и принципов,

борьбу с внутренними страхами и стремление к свободе.

Темы и акценты

Ключевые вопросы постановки — это свобода и ответственность, цензура и самоцензура, дружба и честь. История звучит особенно живо благодаря актерам, которые сами близки по возрасту своим героям.

Драма на сцене и за ее пределами

От театральных репетиций и поэтических споров зритель погружается в суровую реальность допросов и арестов, где раскрываются истинные лица и убеждения персонажей.

Этот спектакль — размышление о непреходящих ценностях, которое заставляет задуматься о прошлом и настоящем.