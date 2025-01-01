Меню
Семейная картина
Киноафиша Семейная картина

Спектакль Семейная картина

Постановка
Губернский театр 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Тайны женской судьбы в спектакле о любви и выборе

«Мария Антиповна, прелестная девушка девятнадцати лет, скучает. Её мысли становятся все тревожнее: хочется замуж и прочь из дома. Мать обеспокоена, а брат Антип Антипович подыскивает для сестры жениха среди своих знакомых.

Выбор падает на купца Парамона Ферапонтовича Ширялова. Хотя атрибуты его возраста и непорядочности настораживают, зато у него много денег. Знакомый сюжет, не правда ли?

Каждый персонаж на вес золота

В этом спектакле нет второстепенных героев. Все они, словно на полотне маститого художника, объединяют в себе и центральные, и фоновые элементы. Здесь важна каждая деталь, каждая подробность: гитара, романсы, танцы и монологи. Всё сплетено в единое целое, каждый элемент значим.

Искусство на сцене

Спектакль предлагает зрителю не просто наблюдение за персонажами, а полноценное погружение в атмосферу 19 века. Ни одна деталь не упущена в этом художественном произведении. Каждая история, каждый танец и каждый звук гитары призваны передать эмоции и волнения героев.

Приглашаем вас стать свидетелями этой красочной и глубокой постановки, где история о любви и выборе обретает новое звучание.

В ролях
Сергей Вершинин
Анастасия Борисова
Наталья Смирнова
Александрина Питиримова
Анна Цанг

4 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 1000 ₽
9 октября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2000 ₽
5 ноября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2000 ₽
28 ноября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2000 ₽

