Спектакль Семейная картина

Тайны женской судьбы в спектакле о любви и выборе

«Мария Антиповна, прелестная девушка девятнадцати лет, скучает. Её мысли становятся все тревожнее: хочется замуж и прочь из дома. Мать обеспокоена, а брат Антип Антипович подыскивает для сестры жениха среди своих знакомых.

Выбор падает на купца Парамона Ферапонтовича Ширялова. Хотя атрибуты его возраста и непорядочности настораживают, зато у него много денег. Знакомый сюжет, не правда ли?

Каждый персонаж на вес золота

В этом спектакле нет второстепенных героев. Все они, словно на полотне маститого художника, объединяют в себе и центральные, и фоновые элементы. Здесь важна каждая деталь, каждая подробность: гитара, романсы, танцы и монологи. Всё сплетено в единое целое, каждый элемент значим.

Искусство на сцене

Спектакль предлагает зрителю не просто наблюдение за персонажами, а полноценное погружение в атмосферу 19 века. Ни одна деталь не упущена в этом художественном произведении. Каждая история, каждый танец и каждый звук гитары призваны передать эмоции и волнения героев.

Приглашаем вас стать свидетелями этой красочной и глубокой постановки, где история о любви и выборе обретает новое звучание.