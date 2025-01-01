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Кладбище понтов
Билеты от 2000₽
Киноафиша Кладбище понтов

Спектакль Кладбище понтов

Постановка
Модерн 16+
Продолжительность 1 час 25 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальная комедия о восстании машин

«Кладбище понтов» — музыкальная комедия, где машины становятся главными героями, обладающими человеческими чертами. Юрий Грымов создал увлекательную притчу, в которой грёзы и фарс переплетаются с юмором и философией, раскрывая амбиции, страсти и страхи «железных» персонажей.

Сюжет спектакля
В центре спектакля — коллекция автомобилей: Бэха, Бентли, Майбах, Додж, Лексус и неожиданно появившийся Хёндай. Эти машины, наделённые человеческими амбициями и слабостями, соревнуются между собой, пытаясь доказать свою крутость, и постепенно раскрывают свои внутренние противоречия.

Основная тема
Спектакль исследует идею о том, что внешняя сила и роскошь скрывают за собой уязвимость и страхи. Все персонажи — будь то машины или люди — столкнутся с тем, что их «крутизна» не защищает от внутренних слабостей и беспомощности.


Приглашаем вас на спектакль, в котором машины обретут человеческие черты, а их противостояние станет притчей о «понтах», скрывающих уязвимость.

Режиссер
Юрий Грымов
Юрий Грымов
В ролях
Анна Каменкова
Александр Борисов
Алексей Баранов
Александр Мирлюнди (Жуков)
Александр Горелов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2000 ₽

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