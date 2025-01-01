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Minecraft шоу
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Киноафиша Minecraft шоу

Спектакль Minecraft шоу

0+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Новогоднее шоу в Цирке Чудес: Погружение в мир Minecraft!

Такое возможно только в Цирке Чудес! Вас ждут захватывающие дух цирковые трюки, яркие световые эффекты и современные технологии. Все это оформлено в стиле кубического мира Minecraft!

Интерактивные приключения

Каждый гость этой необычной елки сможет почувствовать себя частью грандиозного приключения. Вас ждут возможности взаимодействия с персонажами игры и участие в интерактивных играх. Погрузитесь в волшебство Нового года вместе с любимыми героями Minecraft!

Номера и развлечения

В программе шоу — потрясающие номера, красивые песни и веселые шутки от любимых героев. Интересный сюжет с неожиданными поворотами не оставит вас равнодушными, а праздничная фотосессия прямо на сцене добавит волшебства вашему вечеру.

Секретные сюрпризы

Не забудьте, что на вас ждут не только запланированные номера, но и множество секретных сюрпризов! Каждый зритель сможет открыть для себя что-то новое и удивительное.

Главный герой праздника

И, конечно же, в этом большом приключении вас будет сопровождать самый главный герой любого Нового года — настоящий Дед Мороз!

Не упустите возможность стать частью этого уникального новогоднего шоу в Цирке Чудес. Билеты продаются уже сейчас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
14:00 от 950 ₽
27 декабря
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
11:00 от 950 ₽ 13:30 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 18:30 от 950 ₽
2 января
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
13:30 16:00 от 950 ₽ 18:30 от 1700 ₽
4 января
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
11:00 от 950 ₽
5 января
ДК «Мосрентген» Москва, пос. Мосрентген, 39
11:00 от 950 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 декабря
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
12:00 от 950 ₽

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