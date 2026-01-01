Спектакль Юнона и Авось

Рок-опера «Юнона и Авось» на сцене БКЗ «Октябрьский»

В БКЗ «Октябрьский» состоится рок-опера «Юнона и Авось», которая погружает зрителя в историю о любви, долге и чести. Главный герой, камергер Резанов, стремится справиться с утратой любимой и решает посвятить себя служению России. Для этого его отправляют в плавание на кораблях «Юнона» и «Авось» с целью налаживания торгово-экономических отношений между Россией и Северной Америкой.

Прибыв к берегам Калифорнии, Резанов вскоре получает приглашение на званый бал. Здесь он знакомится с дочерью губернатора и понимает, что она должна стать его. Однако его ухаживания не остаются незамеченными: жених девушки решает отомстить и вызывает Резанова на дуэль, что добавляет напряженности в эту романтическую историю.

Эта постановка привлечет внимание любителей исторических мюзиклов и музыкальных талантов. Музыка и яркие сцены создадут незабываемую атмосферу, отражая ключевые моменты российской истории и её культурные связи с Америкой.