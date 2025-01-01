Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Босоногий мальчик
Билеты от 600₽
Киноафиша Босоногий мальчик

Спектакль Босоногий мальчик

Постановка
Театр на Мельникова 12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Премьера мюзикл-шоу «Босоногий мальчик» в Москве

С 12+ в репертуаре театра на Мельникова зрители смогут насладиться новым мюзикл-шоу «Босоногий мальчик», в котором звучат песни всеми любимого Леонида Агутина.

Сюжет спектакля

Действие разворачивается в провинциальном приморском городке, где живёт Макс — босоногий мечтатель. Он ценит морской бриз, гитарные струны и полную свободу. Его мир наполнен песнями у костра, рыбалкой на рассвете и верой в то, что счастье не купишь за деньги.

Однажды на набережной появляется Аня — яркая, умная и амбициозная девушка. Она уверена, что жизнь нужно планировать, мечты воплощать, а чувства контролировать. Но, несмотря на все свои принципы, между Максом и Аней вспыхивает искра первой любви. Кажется, что отныне и навсегда их жизни будут идеальными.

Испытания на пути к взрослой жизни

Однако впереди их ждут испытания: карьера, деньги, предательство и переезд в большой город. Взросление оказывается нелёгким процессом. Смогут ли герои остаться собой, когда весь мир требует перемен? Даже спустя годы в глубине души каждого из них живёт тот самый «босоногий мальчик», который когда-то верил в чудо.

В ролях

В спектакле участвуют: Константин Барышников, Ксения Соколова, Ольга Петрова, Наталия Колоскова, Айна Залецкая, Никита Борисов, Никита Кучихидзе и другие артисты театра на Мельникова.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о любви, мечтах и взрослении на сцене!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:01 от 600 ₽

В ближайшие дни

Девочка без лица
12+
Комедия Кукольный
Девочка без лица
8 августа в 18:00 Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской
от 2000 ₽
Пенорожденная. Петрушевская
16+
Драма
Пенорожденная. Петрушевская
2 октября в 19:00 Театр современной драматургии
от 2000 ₽
Бешеные деньги
16+
Комедия Драма
Бешеные деньги
18 октября в 18:00 Театр им. Маяковского
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше