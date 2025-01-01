Спектакль Босоногий мальчик

Премьера мюзикл-шоу «Босоногий мальчик» в Москве

С 12+ в репертуаре театра на Мельникова зрители смогут насладиться новым мюзикл-шоу «Босоногий мальчик», в котором звучат песни всеми любимого Леонида Агутина.

Сюжет спектакля

Действие разворачивается в провинциальном приморском городке, где живёт Макс — босоногий мечтатель. Он ценит морской бриз, гитарные струны и полную свободу. Его мир наполнен песнями у костра, рыбалкой на рассвете и верой в то, что счастье не купишь за деньги.

Однажды на набережной появляется Аня — яркая, умная и амбициозная девушка. Она уверена, что жизнь нужно планировать, мечты воплощать, а чувства контролировать. Но, несмотря на все свои принципы, между Максом и Аней вспыхивает искра первой любви. Кажется, что отныне и навсегда их жизни будут идеальными.

Испытания на пути к взрослой жизни

Однако впереди их ждут испытания: карьера, деньги, предательство и переезд в большой город. Взросление оказывается нелёгким процессом. Смогут ли герои остаться собой, когда весь мир требует перемен? Даже спустя годы в глубине души каждого из них живёт тот самый «босоногий мальчик», который когда-то верил в чудо.

В ролях

В спектакле участвуют: Константин Барышников, Ксения Соколова, Ольга Петрова, Наталия Колоскова, Айна Залецкая, Никита Борисов, Никита Кучихидзе и другие артисты театра на Мельникова.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о любви, мечтах и взрослении на сцене!