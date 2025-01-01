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Барышня-крестьянка
Киноафиша Барышня-крестьянка

Спектакль Барышня-крестьянка

12+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Маленький шедевр Пушкина на фестивале «Школьная классика»

Театральный фестиваль «Школьная классика» с радостью рекомендует этот спектакль для просмотра школьникам.

Сюжет

«Барышня-крестьянка» — это история любви Алексея Берестова и Лизы Муромской, детей враждующих соседей-помещиков. Спектакль сохраняет пушкинскую легкость и добрую иронию, обретая в исполнении молодых актеров драматическую ноту.

Темы и эмоции

Маленький шедевр Пушкина о романтической первой любви, с затейливым сюжетом, наивными переживаниями и забавными приключениями провинциальных Ромео и Джульетты, наполняется искрящейся праздничностью. Он звучит жизнеутверждающе и оставляет в душе светлые эмоции.

Не пропустите возможность окунуться в мир пушкинских страстей и увидеть эту трогательную историю любви на сцене!

Режиссер
Владимир Рецептер
В ролях
Наталия Байбикова
Алина Белоусова
Семен Вашулевский
Артем Виткалов
Екатерина Вишневская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 13 октября
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка

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