Спектакль Барышня-крестьянка

Маленький шедевр Пушкина на фестивале «Школьная классика»

Театральный фестиваль «Школьная классика» с радостью рекомендует этот спектакль для просмотра школьникам.

Сюжет

«Барышня-крестьянка» — это история любви Алексея Берестова и Лизы Муромской, детей враждующих соседей-помещиков. Спектакль сохраняет пушкинскую легкость и добрую иронию, обретая в исполнении молодых актеров драматическую ноту.

Темы и эмоции

Маленький шедевр Пушкина о романтической первой любви, с затейливым сюжетом, наивными переживаниями и забавными приключениями провинциальных Ромео и Джульетты, наполняется искрящейся праздничностью. Он звучит жизнеутверждающе и оставляет в душе светлые эмоции.

Не пропустите возможность окунуться в мир пушкинских страстей и увидеть эту трогательную историю любви на сцене!