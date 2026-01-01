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Юлия Ахмедова
Киноафиша Юлия Ахмедова

Юлия Ахмедова

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный стендап-концерт Юлии Ахмедовой

Состояние женского стендапа в России на высоте, и одну из его ведущих фигур вы сможете увидеть в Екатеринбурге. Юлия Ахмедова представит свою новую программу «РО ДБТ».

Честный разговор о личном

В рамках концерта зрители смогут принять участие в откровенном диалоге на личные темы. Юлия, известная своим искренним подходом, порадует зрителей свежими шутками, которые еще не доступны в интернете. Это отличный шанс стать частью живого выступления и оценить уникальный стиль юмора Ахмедовой.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть выступление одной из самых ярких представительниц женского стендапа в России. Живой контакт со зрителем и оригинальный контент сделают этот вечер незабываемым!

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В других городах
Ноябрь
Декабрь
13 ноября пятница
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
5 декабря суббота
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1

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