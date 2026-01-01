Сольный стендап-концерт Юлии Ахмедовой

Состояние женского стендапа в России на высоте, и одну из его ведущих фигур вы сможете увидеть в Екатеринбурге. Юлия Ахмедова представит свою новую программу «РО ДБТ».

Честный разговор о личном

В рамках концерта зрители смогут принять участие в откровенном диалоге на личные темы. Юлия, известная своим искренним подходом, порадует зрителей свежими шутками, которые еще не доступны в интернете. Это отличный шанс стать частью живого выступления и оценить уникальный стиль юмора Ахмедовой.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть выступление одной из самых ярких представительниц женского стендапа в России. Живой контакт со зрителем и оригинальный контент сделают этот вечер незабываемым!