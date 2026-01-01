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Вектор А
Билеты от 1875₽
Киноафиша Вектор А

Вектор А

16+
Возраст 16+
Билеты от 1875₽

О концерте

Концертный тур Вектора А: Уникальный вечер уличной лирики

Вектор А — это творческий псевдоним Виктора Аржаникова, яркого представителя русскоязычной рэп- и хип-хоп сцены. Его талант достиг широкого признания, благодаря уникальному звучанию, отражающему уличную жизнь и андеграундную культуру.

На предстоящем концерте зрители смогут насладиться известными хитами исполнителя, включая такие композиции, как Темы, Сон, Снова и многие другие. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для любителей качественной музыки.

Приходите погрузиться в атмосферу уличной лирики и оставить повседневные заботы за пределами зала. Концерт — это отличная возможность оценить живое исполнение любимых треков и ощутить энергетику, которой так известен Вектор А.

Не упустите шанс стать частью этого события и насладиться музыкой, которая отражает реалии и чувства современного поколения.

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Ноябрь
21 ноября суббота
20:00
Gipsy Москва, Болотная наб., 3, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1875 ₽
В других городах
Октябрь
Ноябрь
9 октября пятница
20:00
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
от 1875 ₽
11 октября воскресенье
20:00
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
от 1875 ₽
6 ноября пятница
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1875 ₽
7 ноября суббота
20:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 1875 ₽
13 ноября пятница
20:00
Bigroom Ростов-на-Дону, Театральный просп., 85
от 1875 ₽
14 ноября суббота
20:00
Счастье Краснодар, Красноармейская, 68
от 1875 ₽
22 ноября воскресенье
20:00
Строгов Нижний Новгород, Заломова, 2
от 1875 ₽

В ближайшие дни

La Voce Strumentale. Дирижер - Д. Синьковский
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13 марта в 18:00 Концертный зал «Зарядье»
от 700 ₽
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Гарик Погорелов

7 ноября в 20:00 Base Club
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