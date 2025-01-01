Меню
Опытный микрофон
Киноафиша Опытный микрофон

Опытный микрофон

16+
Возраст 16+

О концерте

Стендап-вечер в Краснодаре: комедия, еда и атмосфера

Приглашаем вас на уникальное шоу, где опытные комики будут проверять свои новые шутки на сцене нашего стендап-клуба в Краснодаре. Это отличная возможность увидеть в действии популярных комиков, которые уже завоевали миллионы просмотров в социальных сетях и на видеохостингах.

Комики с миллионами просмотров

На нашем вечере выступят ребята, получившие признание как онлайн, так и вживую. Их шутки находят отклик у зрителей, и вы сможете стать частью этого увлекательного процесса.

Уютная атмосфера и вкусная еда

Наш стендап-клуб — это не только стендап-шоу. Здесь вы сможете насладиться блюдами от нашего шеф-повара, а также попробовать эксклюзивные напитки. Вкусная еда и качественная комедия создадут идеальное сочетание для отличного вечера.

Не упустите возможность

Не пропустите шанс увидеть любимых комиков в живую. Зарегистрируйтесь на наше шоу и погрузитесь в атмосферу смеха и радости. Мы ждем вас в нашем клубе!

Декабрь
17 декабря среда
20:00
Ринго Краснодар, Калинина, 269
от 500 ₽
24 декабря среда
20:00
Ринго Краснодар, Калинина, 269
от 500 ₽

