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Большой концерт СмешBand
Киноафиша Большой концерт СмешBand

Большой концерт СмешBand

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Большой концерт СмешBand в Казани

Скоро в Казани состоится долгожданное событие для поклонников живой музыки — большой концерт популярной группы СмешBand. Этот уникальный коллектив известен своим неповторимым стилем, сочетая в себе элементы различных музыкальных направлений, и обещает подарить зрителям незабываемый вечер.

Что ожидать от концерта?

СмешBand всегда удивляет зрителей оригинальными аранжировками и яркими выступлениями. На этот раз группа подготовила специальные номера, которые станут настоящей изюминкой вечера. Вы сможете услышать как новые хиты, так и полюбившиеся многим композиции, которые стали визитной карточкой коллектива.

Интересные факты о группе

  • СмешBand был основан в 2015 году и быстро завоевал популярность благодаря своим ярким выступлениям.
  • Группа активно участвует в благотворительных проектах, поддерживая различные социальные инициативы.
  • Каждое выступление СмешBand — это не просто концерт, а настоящее музыкальное шоу, которое запоминается надолго.

Как приобрести билеты

Билеты на концерт уже доступны в продаже. Вы можете приобрести их на официальном сайте театра или в кассах. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 14 сентября
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
19:00 от 1500 ₽

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